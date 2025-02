Neviena produkta veikala plauktā nebūtu bez sākumposma – audzētājiem un ražotājiem. Tas ir viens no lielākajiem apstrādes rūpniecības sektoriem Latvijā, aizņemot 19% no kopējā saražotā rūpniecības apjoma (Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2021. gadu). Latvijas lauksaimnieki un pārtikas ražotāji var veiksmīgi nodrošināt nepieciešamo vietējam patēriņam. Pēc Zemkopības ministrijas informācijas, pašnodrošinājums ir, piemēram, piena produktiem, graudaugiem, olām, liellopa gaļai un tās produktiem.



Pat ja spējam ražot vietējo produkciju un spējam to arī eksportēt, kā visās uzņēmējdarbības nozarēs, arī pārtikas ražošanā cenas ietekmē daudz dažādu faktoru. Piemēram, ģeopolitiskā situācija, degvielas un energoresursu cenas, starptautiskās piegāžu ķēdes, dabas apstākļi, inflācija, darbaspēka izmaksas, konkurence u.c. Ja degvielas cenas ilgstoši pieaug, sadārdzinās arī ražotāja loģistikas izmaksas. Ilgstošu lietavu vai sausuma rezultātā cieš lauksaimniecībā izaudzētais, raža samazinās. Šādu sadzīvisku piemēru, kas sadārdzina produktu, ir daudz.