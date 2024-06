Priekšvēlēšanu Berlīnes ielās es visbiežāk sastapu Vācijas federālo kancleru Olafu Šolcu un viņa partijas biedreni Katarinu Bārliju, kuri no sociāldemokrātu plakāta apgalvoja, ka ir "Vācijas stiprākās balsis par Eiropu". Sēžot fotokameras priekšā, abi vēl nezināja – svētdienas vakarā vācieši pateiks, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņi ir sodījuši savu valdību. Sociāldemokrātiskās partijas (SDP) trešā vieta, sliktākais rezultāts savas pastāvēšanas vēsturē, uzkurinās iekšējos strīdus par to, vai Šolcs būs īstais kandidāts 2025. gada vispārējās vēlēšanās. Lai arī partijas vadība atgaiņājas no viedokļa, ka līdera lomai piemērotāks būtu aptaujās lielāku popularitāti guvušais aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss, šo uzvārdu der paturēt prātā.