Sieviešu – investoru skaita ziņā ir vairāk

Swedbank klientu dati rāda, ka sieviešu-investoru skaits pēdējo 3 gadu laikā ir audzis par 24%. Visstraujāk audzis tieši jauno sieviešu-investoru skaits – vecuma grupā no 18-21 dubultojies, no 21-25 tas pieaudzis par 36%.

Vīrieši izvēlas aktīvākus investīciju risinājumus

Populārākās izvēles – akcijas, fondi un obligācijas

Ieguldījumu ceļš – no vienkāršākā un sarežģītāko

Skatoties datos par sieviešu ieguldīšanas paradumiem, patiesībā redzu lielu atspoguļojumu arī savam kā investores izaugsmes ceļam. Pasīvā veidā esmu investējusi jau kopš augstskolas pabeigšanas, sakārtojot savu pensiju līmeni, noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumus, pa laikam noslēdzot kādu depozīta līgumu un nopērkot nelielu daļu no kāda fonda. Tā ieguvu lielāku izpratni par to, kā strādā finanšu tirgi, līdz ar to arī komfortu spert nākamos soļus ieguldījumu veidošanā. Par aktīvu investori sevi saucu jau 7 gadus. Tad būtiski pamainīju savu pieeju ieguldīšanā, nosakot proporciju no ikmēneša ienākuma, ko vēlos uzkrāt un ko – ieguldīt, kā arī maksimāli automatizējot visus savus veiktos ieguldījumus. Manā ieguldījumu portfelī dominē ieguldījumi akciju tirgos (izmantojot Robur fondus) un individuālās akcijās. Tas, ko esmu par sevi sapratusi šajā laikā, ka ar ieguldījumiem ne tikai strādāju pie savas labklājības, bet arī vairāk izprotu pasaules, nozaru un finanšu tirgu tendences un aktualitātes, varu ar savu naudu balsot par man pievilcīgām vērtībām un uzņēmumiem, kas šīs vērtības nes. Taču arī es savu ceļu ieguldījumos sāku ļoti tradicionāli, pakāpeniski iepazīstot finanšu risinājumus un savas sajūtas, kad ieguldījumu vērtība aug un arī tad, kad tā svārstās. Un tāpat šo pakāpenisko pieeju iesaku arī citiem – ieviest ieguldīšanu kā daļu no savas finanšu higiēnas.