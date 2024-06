Viss sākas ar mērķi. Ar sapni. Vēlmi pacelties augstāk par ierasto līmeni un palīdzēt pacelt latiņu visiem apkārtējiem. Vienkāršu vēlmi augt pašam un pacelt augstāk citus.

Pirmo reizi ar šo domu saskāros jau agrā bērnībā. Cik vien sevi atceros, gribēju būt - inženieris, sacīkšu braucējs, aktieris un prezidents. Šie sapņi vienmēr gāja roku rokā - "visu vai neko". Mani vecāki to laicīgi pamanīja un sāka atbalstīt manas ambīcijas. Viņu bieži atkārtotā un gudrā doma patiesībā bija vienkārša: "Ja gribi kļūt par inženieri - jābūt gudram un cītīgi jāmācās. Lai kļūtu par autosportistu- tev vajadzēs daudz naudas un disciplīnu. Lai kļūtu par aktieri - jābūt harizmātiskam un talantīgam. Visbeidzot, ja gribi kļūt par prezidentu - tev jābūt visam iepriekšminētajam."

Tagad nedaudz smīnu par šiem sešgadnieka sapņiem, taču tie, ar vecāku padomiem, man palīdzēja izvirzīt trīs vienkāršus mērķus, kas kopš tā laika ir virzījuši manus lēmumus: būt zinošam un strādīgam, atrast ienesīgu profesionālo novirzienu un pastāvīgi attīstīt savus talantus.

Nākamais loģiskais solis ir meklēt ceļus, kas var palīdzēt sasniegt šos mērķus, un visi tie sākas ar kvalitatīvu izglītību un spēju nodibināt labus kontaktus. Gan mana pamatskola, gan vidusskola bija vienas no labākajām Latvijā. Tajās man apkārt bija pastāvīgas izaugsmes vide, kas ļāva uzturēt pašattīstības fokusu un veselīgu konkurenci starp līdzīgi domājošiem vienaudžiem. Taču pēc absolvēšanas es zināju, ka studējot gribu atrast vēl ko vairāk, un tolaik bija bažas, vai Latvijas izglītības sistēma spēj man to piedāvāt.

Bet Latvija varēja un var! Par to pārliecinājos šī gada 1. jūnijā kopā ar vēl 47 citiem bakalaura studentiem no Riga Business School. Saņēmu savu diplomu datorzinātnēs labākajā IT un biznesa bakalaura līmeņa programmā Latvijā. Kāpēc tik pārliecinoši varu teikt labākajā? Atskatoties uz aizvadītajiem 4 gadiem, iezīmējas pāris svarīgi punkti, kas pavirzīja kopējo datorzinātņu augstākās izglītības latiņu uz augšu.

Pirmkārt, Riga Business School (RBS) kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība man deva iespēju mana Datorzinātnes un Organizāciju Tehnoloģiju (CSOT) bakalaura programmas ietvaros ceturtajā kursā pārcelties uz ASV un pabeigt studijas SUNY University at Buffalo, tādējādi saņemot izglītības diplomus gan par izglītību Latvijā, gan ASV. Protams, katru gadu vairāki tūkstoši jauniešu dodas studēt uz ārzemēm ERASMUS un citās programmās, taču šī iespēja bija īpaša, pateicoties cieši saistītajai SUNY University at Buffalo (Bufalo Universitāte) un RBS mācību programmai, ļaujot daudz efektīvāk pārnest zināšanas un izmantot UB piedāvātos mācību un citus resursus.

Tieši pateicoties RBS spēcīgajai labāko LU un RTU profesoru komandai, kas cītīgi piemēroja (Bufalo Universitāte) izglītības standartus un mācību programmas Latvijas ietvaros, sniegtās izglītības kvalitāte bija patiesi līdzvērtīga tam, ko varēja piedāvāt labākās ASV štata universitātes. Nonākot ASV, es bez grūtībām varēju turpināt iegūtās zināšanas un konkurēt pat ar labākajiem (Bufalo Universitāte) studentiem.

Otrkārt, no ASV aizgūtā un uzlabotā vienkāršā kursu struktūra, secība un mācību programmas, ļauj šai programmai būtiski izcelties studentu vērtējumā un ir signāls, ka pasaules izglītību ar starptautiskiem standartiem var iegūt šeit. CSOT pamatā bija loģiski strukturizēti, no industrijas ņemti praktisko darbu materiāli, kas katru gadu tieši un netieši atsaucās un ļāva aizgūt vienam no otra, pat nesaistītos kursos. Tas ļāva man labāk un ātrāk apgūt visus primāros datorzinātņu jēdzienus, praktiski tos pielietot un strauji paātrināt manu izaugsmi nozarē. Vienlaikus vēlreiz jāuzsver, ka tieši veiksmīgi ieliktie pamati pirmajos kursos šeit Latvijā palīdzēja man būt līmenī arī ASV.

Treškārt, ASV augstākās izglītības sistēmas piedāvātais bagātīgais resursu un zināšanu apjoms visās jaunajās IT jomās ir neticams. Neapšaubāmi pat salīdzinoši neliela ASV universitāte ir spējīga ieguldīt desmitiem reižu lielāku finanšu kapitālu nozares celmlaužu - mākslīgā intelekta, datu zinātnes un robotikas – attīstībā kā visas Latvijas universitātes kopā ņemtas. Taču viņi to dara izšķērdīgi. RBS ar mazāk kā 1% no Bufalo Universitātes datorzinātņu katedras ieguldījuma bija spējīgi apmācīt 20 jaunos absolventus, kamēr Bufalo Universitāte aptuveni 220. Rezultātā tikpat spēcīgs un pat spēcīgāks students par amerikāņu vidējo Latvijā tiek apmācīts 10 reižu lētāk. Gala beigās tie tomēr ir cilvēki, kas rada reālas inovācijas, nevis nauda, kas pierāda izcilo studiju programmas perspektīvu un ieguldījuma kvalitāti.

Ceturtkārt, Latvijai kopumā ir salīdzinoši mazs studentu kopskaits. Visi visus pazīst. Tas ļauj veidot ciešāku kontaktu loku un aktīvāk sekot līdzi ikkatra studiju un pēc studiju darbiem. RBS uz to lika apzinātu uzsvaru. Arī man tas palīdzēja īsi pēc atgriešanās no ASV un īsi pirms mana izlaiduma Riga Business School pievienoties Latvijas tehnoloģiju jaunuzņēmumam "SUBmerge Baltic", kas izstrādā zemūdens dronus. Studējot RBS kopā ar vienu no tā dibinātājiem, komanda ātri spēja atpazīt manas jauniegūtās prasmes ASV un saprast, ka būtu vērtīgs jaunpienācējs un izrāviena radītājs. Uzņēmums ir guvis uzmanību un novērtējumu Latvijā un tagad jau kopā virzām un attīstām to ārpus Latvijas.

Skaisti ir tas, ka manis bērnībā nospraustie pašmērķi un CSOT programmas uzlabojumi Latvijas datorzinātņu izglītībā atbalsojas. Caur zinošu un profesionālu komandu tika uzlabota esošā datorzinātņu apguves struktūra. Ar ienesīgās ASV IT industrijas zināšanu atbalstu bija salīdzinoši lēti iespējams pielīdzināt Latvijas izglītības līmeni pasaules grandiem. Ar mērķi nepārtraukti uzlabot studentu zināšanas, liekot jaunās uz jau esošo zināšanu pamatiem, tika nodrošināta studentu pastāvīgā izaugsme.

Visbeidzot ar ciešu kontaktu tīklu šis trīs mērķu cikls atkārtojas jau citās nozarēs, cilvēkos un darbos, kas palīdz celt latiņu ne tikai katram individuālajam studentam, bet reizē, visiem kopā.

