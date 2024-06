Viņiem ir dažādi iemesli – administratīvā resursa izmantošana (cik gogoliski komiska bija norežisētā VARAM ministres vizīte Latgalē, lai izpētītu "reālo situāciju" uz vietas) ekonomiski, mentāli, stratēģiski. Bet ir viens galvenais iemesls, par kuru cenšas nerunāt vai izlikties, ka tas nemaz nav galvenais iemesls, kaut privātās sarunās bezmaz visi to apliecinās. Un šis iemesls ir – iedzīvotāji uzskata, ka aiz Varakļāniem beidzas Latvija.

Protams, par to skaļi nerunā (reizēm gan šie vārdi izlaužas intervijās), to notušē, daži pat sev ir iestāstījuši, ka tā varbūt nav. Bet tā ir. To zina visi.