Ikviens cilvēks vēlas būt novērtēts, tas attiecas arī uz darba vidi, kur šī vēlme veido lielu daļu no darbinieku motivācijas. Nereti darba devēji raugās uz to vienkāršoti – lielāka alga ir motivētāks darbinieks – tomēr tas nav ilgtermiņa risinājums. Ilgtermiņā mūs motivē citas lietas - lepnums, vērtības, papildu iespējas un jaunas pieredzes, uzņēmuma ilgtspēja un devums sabiedrībai. Mūsdienās darbinieku gaidas ir augstas un organizācijām ir ļoti apzināti jāstrādā pie tā, lai sniegtu darbiniekiem atzinības sajūtu.

Dažādu paaudžu gaidas atšķiras

Iespēja izcelt ikvienu darbinieku, neatkarīgi no amata

Personīgais sniegums kļūst nozīmīgs brīdī, kad to novērtē un atzīst. Viena no šādām atzinībām var būt apbalvojumi darbiniekiem. Apbalvojumi ir stāsts par organizācijas vērtībām – tās ir cilvēkiem svarīgas lietas, kas nenoveco. Veicot darbinieku aptauju savā uzņēmumā, pārliecinājāmies, ka tā ir viena no lietām, ko kolektīvs uztver kā īpašu, nozīmīgu un lielu pagodinājumu.

Atsaucība un balvas nozīmīgums katru gadu aug – gan no darbinieku, gan no uzņēmuma puses. Darba devējam tas ir instruments, lai izceltu uzņēmuma vērtības un to, ko meklējam savos kolēģos. Darbiniekiem tas ir novērtējums un atzinība no kolēģu un augstākas vadības puses.