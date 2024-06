Tā tam nevajadzētu būt. Tādēļ kā Saeimas deputāts piedāvāju grozīt Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu, lai tad, ja parāds ir strīdīgs, informācija par to nekur publiski neparādītos. Proti, parādu piedzinējiem vairs nebūtu tik ērts godprātīgu iedzīvotāju šantāžas elements.

Saeimas otrajā lasījumā vairākums deputātu manu ierosinājumu atbalstīja (pret A.Judins un A.Krasta no JV). Taču šobrīd uz trešo lasījumu, pakļaujoties parādu piedzinēju lobijam, atgriežamies pie tā, kas bijis. Vienīgais solis pretīm godprātīgo iedzīvotāju interesēm: parādvēstures reģistrā parādīsies atzīme, ka iedzīvotājs apstrīd parādu. Bet tas ir tāpat kā ielikt cilvēku cietumā ar norādi, ka cietumnieks šādai rīcībai nepiekrīt! Šāda atzīme neatrisina problēmu, kas rodas godprātīgiem cilvēkiem, nonākot šādā reģistrā. Tas nav pat pussolis pretī godprātīgiem iedzīvotājiem, tā ir vienkārši darbības imitācija.

Jānorāda, ka parādu piedzinējiem parādu piedzīšana ir īpaši ienesīgs bizness. Piemēram, 2023. gadā piedzinēji no iedzīvotājiem atguva gandrīz 400 miljonus eiro, no kuriem 20-30% ir piedzinēju izdevumi. Piedzinēju peļņu šeit varam tikai nojaust, Ekonomikas ministrija acīmredzot pati to nezina.