Rīgas un Pierīgas pašvaldības būtiski palielinājušas privāto bērnudārzu līdzfinansējumu 2024.gadā. Rīgā pieņemtais budžets paredz, ka 2024. gadā pašvaldība par katru bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam maksās līdzfinansējumu 403 eiro mēnesī. Savukārt par bērniem obligātajā izglītības vecumā, kas ir pieci un seši gadi, līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem mēnesī ir 418 eiro.

Minēšu piemēru ar pirmsskolas privāto izglītības iestādi "Māja". Vecāku līdzmaksājums pašvaldības finansējumam mēnesī ir aptuveni 80 eiro, bet, ja ģimenē ir divi bērni, tad izglītības iestāde piedāvā papildu atlaidi 40 eiro apjomā otrā bērna pirmsskolas izglītības gaitām un tas samazina vecāku ikmēneša maksājumu līdz 40 eiro mēnesī. Ne tikai galvaspilsētā, bet lielākoties visās Pierīgas pašvaldībās nodrošinātais līdzfinansējums bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam mēnesī sasniedz aptuveni 400 eiro.

Mārupē par katru bērnu no pusotra līdz četriem gadiem veic līdzfinansējumu 401 eiro apjomā, Ropažos – 451 eiro, Ādažos – 410 eiro, Olainē – 413 eiro, Jūrmalā – 416 eiro, Ķekavas pašvaldībā – 359 eiro, savukārt Salaspilī pašvaldības līdzfinansējums ir 311 eiro mēnesī.

Par bērniem obligātajā izglītības vecumā jeb no piecu līdz sešu gadu vecumam līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem Mārupē mēnesī ir 414 eiro, Ropažos tie ir 440 eiro, Ādažos – 429 eiro, Olainē – 415 eiro, Jūrmalā – 417 eiro, Ķekavā – 377 eiro un Salaspilī tie ir 343 eiro .

Taču palielinātais pašvaldības līdzfinansējums nebūt nav vienīgais ieguvums, kāpēc izvēlēties privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Kā priekšrocību var uzskatīt arī to, ka privātajos dārziņos bērnu audzinātāja varēs vairāk parūpēties par katru bērnu individuāli, jo viņu skaits grupiņās bieži vien ir mazāks nekā pašvaldību bērnudārzā, tādējādi atvases tiek labāk sagatavotas skolai un tās videi. Tāpat privātie bērnudārzi rūpējas par to, lai bērns būtu par sevi pārliecināts, attīstot talantus un radot spēcīgus pamatus turpmākajām mācību gaitām. Tas arī nozīmē, ka katram bērnam tiek individuāli piemērots adaptācijas periods, kas rada drošības sajūtu un vēlmi katru dienu doties atpakaļ. Drošības sajūtu rada arī tas, ka mazo grupu dēļ, bērni pazīst viens otru un pedagogus no visa bērnudārza.