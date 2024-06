Pretēji cerētajam, Ukraina nesaņēma uzaicinājumu iestāties NATO 2023. gada NATO samitā Viļņā. Ar lielu varbūtību tā nesaņems šo uzaicinājumu arī 2024. gada jūlijā samitā Vašingtonā. Arī turpmākā maršruta laika līnija uz Ukrainas dalību NATO ir neskaidra un atkarīga no daudziem faktoriem, tostarp no Ukrainas pozīcijas eventuālajās sarunās ar Krieviju. Tajā pašā laikā starptautiskās drošības garantijas ir nepieciešamas Ukrainai ne mazāka mērā kā bruņojums un munīcija.

Nenoniecinot citu valstu sniegto drošības atbalstu Ukrainai, kā arī militāro sadarbību ar Eiropas un Āzijas valstīm, nebūs pārspīlējums teikt, ka Ukrainai ilgtermiņa divpusējās drošības sadarbības vienošanās ar ASV ir svarīgākā no visām, tādēļ ir vērts to pētīt padziļināti. Šāds līgums veido precedentu un signālu arī citām valstīm ārpus NATO par to, kā mūsdienās var risināt drošības un aizsardzības problēmas. Lai gan nav teikts, ka šim precedentam ir lemts kļūt par "veiksmes stāstu".