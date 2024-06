No šī gada 1. jūlija Latvijā spēkā stājas izmaiņas Dabas resursu nodoklī, to piemērojot tekstila izstrādājumiem, apģērbam, apaviem. Uzņēmējiem jāizvēlas, vai, iekļaujoties Ražotāja atbildības sistēmā (RAS), pārstrādāt tekstilu un saņemt nodokļa atvieglojumu, vai tomēr maksāt nodokli. Vai ar jauno nodokli nolietotā tekstila apsaimniekošana ir veiksmīgi atrisināta? Jāatzīst, ka nodoklis ir tikai sākums pārmaiņām un tekstila pārstrādes pilnveidošanā speram vien pirmos soļus.

Jāatzīst, ka šobrīd aktuālie dati ir visai skopi, bet, cik zināms, tad laikā no 2010. līdz 2019. gadam Latvijas tirgū ik gadu vidēji tika ievesti aptuveni 12 tūkstoši tonnu lietotu tekstilizstrādājumu; 2019. gadā ievesto lietoto tekstilizstrādājumu apjoms sasniedza 15,5 tūkstošus tonnu, veidojot 57% no visa ievestā apģērbu apjoma. No tiem tikai 0,3% tiek pārstrādāti vietējā tirgū, bet 62% – izvesti.