Par to, kas ir veiksmīgs, liels, ienesīgs bizness, viedokļi var dalīties atkarībā no katra uzņēmēja riska apetītes, tomēr ikviens uzņēmējs sapņo par augošu un veselīgu biznesu. Daudzi strauji augoši uzņēmumi piedzīvo ne tikai izaugsmes saulaino pusi, bet arī aizķeras aiz zemūdens akmeņiem. Taču tas iemāca vērtīgas lietas. Arī "Nutrameg" nav bijis izņēmums.

Par potenciālo izaugsmi jādomā pirms biznesa uzsākšanas

Ir lietas, ko vadītājs nedrīkst izlaist no rokām

Piemēram, mārketinga vadītājs varētu par veiktspējas rādītāju izvēlēties to, cik daudz jaunu klientu izdevies piesaistīt. Tas ir gluži saprotami, jo jaunu klientu piesaiste ir mārketinga vadītāja tiešais uzdevums un lieta, kuru viņš pārzina vislabāk. Taču, lai no jaunajiem klientiem rastos vajadzīgā biznesa vērtība, jāskatās uz vairāk aspektiem – kādas bijušas jauno klientu piesaistes izmaksas, cik lieli ir viņu nestie ieņēmumi uzņēmumam utt. Varbūt ieņēmumi no klientiem ir labi, bet nopelnīt neizdodas, jo visi līdzekļi tiek iztērēti mārketinga izmaksām. Varbūt izdevies piesaistīt daudz jaunu klientu ar zemu vidējo ienākumu. Varbūt katrs klients ienes daudz naudas, taču šo klientu ir maz. Varbūt kādā mēnesī bijusi laba peļņa, taču tas noticis samazinātu izdevumu dēļ, kas nesīs problēmas jau pēc pusgada. Nekas nav vienkāršāk, kā noteikt visiem saprotamu un paredzami ietekmējamu KPI, kurš tomēr nedos uzņēmumam labumu, un, to sasniedzot, visi būs bēdīgi un varēs iet uz bezdarbniekiem.

Biznesa dibinātājam un vadītājam ir jārūpējas, lai izvirzītie veiktspējas rādītāji būtu tiešā veidā savienoti ar uzņēmuma vērtību. Nereti tas nozīmē, ka uzdevums būs grūtāk izpildāms. Skaidrs, ka rādītājs nebūs viens, un katra komanda būs atbildīga par kaut ko citu, bet katram rādītājam jābūt projektētam tā, lai, uzlabojot rezultātus pat tikai vienā no tiem, viss bizness gūtu jūtamu labumu. Nevajadzētu pieļaut situāciju, kad kāds rādītājs uzlabojas, bet biznesam klājas sliktāk vai nav nekādas īpašas jēgas no sasniegtā rezultāta. Un nepietiek vienreiz izdomāt ideālus sasniedzamos rezultātus; tie pamazām noveco ar katru dienu – kāds "nomirst" pēc ceturkšņa, cits izdzīvo gadu vai divus, bet tie ir regulāri jāpārskata, jo bizness augot katru dienu mainās.

Uzņēmumam augot, rodas arī haoss. Kam uzticēt to kārtot?

Kļūda, kuru savulaik pieļāvu arī es, ir domāt, ka labākais veids, kā ieviest kārtību, ir pieņemt darbā jaudīgu cilvēku no lielāka uzņēmuma, kurš zinās, kā tās lietas darbojas augstākā līmenī. Tomēr pēdējos gados esmu atskārtis, ka pastāv ļoti liela varbūtība – cilvēki no citiem uzņēmumiem ne tikai nevarēs sakārtot tava uzņēmuma problēmas, bet pat saprast nevarēs pašreizējo kārtību un pieļaus jaunas kļūdas, par kurām, protams, maksās dibinātāji un pārējā komanda.

Dibinātājs, kurš piecus gadus veidojis savu uzņēmumu, zina jebkura jautājuma, lēmuma un kļūdas izcelsmi, kā un kāpēc viss darbojas, kādas ir procesu vājās vietas. To zina arī komanda, jo tā ir spējusi augt šajos apstākļos. Bet pieredzējis eksperts no liela uzņēmuma var arī nebūt glābējs, kurš "visu sakārtos", bet iesaku paturēt prātā scenāriju, ka ar lielu varbūtību pieredzējušais eksperts neredzēs zemūdens akmeņus un trieksies uz viena pēc otra. Piesaistīt pieredzējušu konsultantu ir vērts tad, kad izpildīti mājasdarbi – identificētas kļūdas, sakārtotas vadlīnijas, iztīrīti liekie, novecojušie procesi. Iespējams, labākais kandidāts uz procesu sakārtošanu jau strādā tavā uzņēmumā. Ir vērts saprast, kas tieši jāorganizē citādi, un paņemt pauzi no izaugsmes šajā virzienā, lai sakārtotu procesus un drīzāk iegūtu vēlamo rezultātu, nekā uzdodot to paveikt kādam no malas.