Taču, kā Oksfordas Universitātes vēsturnieks Eižens Rogans (Eugene Rogan) raksta savā lieliskajā jaunajā grāmatā "Damaskas notikumi: 1860. gada slaktiņš un vecās osmaņu pasaules iznīcināšana" (The Damascus Events: The 1860 Massacre and the Destruction of the Old Ottoman World), masu slepkavību cēloņi bieži vien ir sarežģītāki. Īpaši izteikta ir tendence pārāk uzsvērt etnisko un reliģisko spriedzi un nepamanīt pamatā esošos sociālos un ekonomiskos faktorus.