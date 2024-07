Kas notiks tālāk? To mēs nezinām. Un tas daudzos cilvēkos rada bažas, trauksmi, nenoteiktības sajūtu. Arī manī. Pēdējās dienās esmu daudz par to domājis. Cenšos būt mierīgs un atvērts. Cenšos pārliecināt sevi un citus, ka viss būs kārtībā. Jā, es patiešām tam ticu, jo piedzimstot un uzaugot ASV, manā amerikāniskajā vērtību skalā iekodēts, ka ASV ir valsts, ar ko lepoties. Un amerikāņiem patiešām ir tik daudz par ko lepoties. Tas ir dabas skaistums, laipni cilvēki, kuri patiesi kalpo valstij un viens otram, brīvā prese, reliģijas brīvība un tiesības dzīvot dzīvi pēc saviem noteikumiem. Šis saraksts ir bezgalīgi garš. Nevaru nepieminēt arī to, ka amerikāņi savulaik uzņēma manus vecākus un tūkstošiem citus bēgļus no kara sagrautās Eiropas, par ko esmu viņiem ļoti pateicīgs.