No šī gada e-receptes medikamentiem ir pieejamas 6 ES valstīs – valstu skaits tikai pieaugs

Viens no šogad ieviestajiem jaunajiem risinājumiem e-veselībā rada iespēju atprečot (iegādāties medikamentu pēc Latvijā izrakstītas receptes) e-receptes sešās Eiropas Savienības valstīs (Igaunijā, Lietuvā, Čehijā, Polijā, Portugālē un Spānijā). Soli pa solim daudzas valstis pievienojas Eiropas Savienības vienotai datu apmaiņas platformai, tomēr šobrīd šo valstu skaits ir neliels. Visaktīvāk e-recepšu atprečošana tiek izmantota Igaunijā. Tas nozīmē, ja persona plāno ceļojumu uz kādu no šīm sešām valstīm un ceļojuma laikā rodas vajadzība pēc izrakstītajiem recepšu medikamentiem, e-recepti iespējams atprečot jebkurā tās valsts aptiekā. Tiesa, lai ar nepieciešamā medikamenta iegādi nebūtu aizķeršanās, e-receptē ārstam, kurš to izrakstījis, būtu jānorāda pilns medikamenta nosaukums un recepti atprečot var tikai pati persona, kam medikaments izrakstīts.