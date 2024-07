Komercīpašumu apdrošināšanas jomā spēja pārvaldīt apdrošināmos riskus prasa ļoti detalizētas zināšanas, tāpēc gadās situācijas, ka, notiekot negadījumam, apdrošinātājs atsaka atlīdzības izmaksu. Tas ir gan apdrošināto risku, gan apdrošinātāja attieksmes jautājums. Ko var darīt klients, un kas būtu jādara apdrošināšanas nozarei, lai izvairītos no šādiem gadījumiem?

Pēc ugunsgrēka atlīdzību izmaksā tikai viens apdrošinātājs

Nesen Latvijā noticis negadījums atspoguļoja vairākas problēmas, ar ko saskaras uzņēmēji, apdrošinot komercīpašumu. Kāda nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā strādājoša uzņēmuma servisa ēkā, kur bija ierīkotas telpas tehnikas remontam, izcēlās ugunsgrēks. Tā rezultātā ēkā izdega tehnikas apkopes telpa ar tajā esošo aprīkojumu un novietotajām tehnikas vienībām. Īpašums bija apdrošināts vairākās kompānijās, no kurām atlīdzību izmaksāja tikai viena – Balcia Insurance, balstoties uz pašsaprotamu faktu, ka ir noticis negadījums. Citas kompānijas, cik zināms, līdz šim atlīdzību nav izmaksājušas. Rezultātā, vēloties apdrošināt savus riskus, klients negribot ir radījis vēl vienu risku – strīdu ar apdrošinātāju.

Ko darīt klientam?

Problēma slēpjas tajā, ko un kā apdrošināja minētais uzņēmums. Visticamāk, lielākajai daļai Latvijas uzņēmumu nav sava apdrošināšanas speciālista, kurš orientējas visos apdrošināšanos veidos un spēj pārliecinoši nodrošināt, ka nepieciešamie riski tiks sekmīgi apdrošināti un nelaimes gadījumā tiks veikta izmaksa. Tāpēc, no vienas puses, klientam vai viņu pārstāvošajam brokerim ir rūpīgi jāizvērtē apdrošinātāja noteikumi un jāizstāsta savas vajadzības un riski, bet, no otras puses, apdrošinātājam ir jāiedziļinās klienta situācijā un jāpielāgo savi pakalpojumi. Ir svarīgi saprast, kas ir apdrošināšanas objekts (piemēram, nekustamais īpašums; kustamā manta, ar ko tiek saprasts iekārtas, iekārtojums, krājumi utt., kā arī teritorijas labiekārtojums) un kādi ir risku segumi. Ierastie riski noteikti ir saistāmi ar ugunsdrošību, dabas stihijām vai, piemēram, stiklu bojājumiem, taču, ja uzskaitītu visus riskus, to saraksts būtu visai garš.