Visspilgtāk tas parādās atsevišķu Trampa partijas biedru un atbalstītāju žēlabās, ka, lūk, viņu oponenti esot valstī radījuši tādu neiecietības atmosfēru, kas izraisījusi šādu uzbrukumu. Ja vienā teikumā – un kurš mums to saka?

Vispirms der atcerēties, ka tie bija Trampa sakūdīti humanoīdi, kuri 2021. gada 6. janvārī ielauzās ASV parlamenta ēkā. Nepārprotama vardarbība, kuras rezultātā deviņi cilvēki gāja bojā. [1] Nekas nemainījās arī vēlāk. 2023. gada 22. augustā žurnāls "Time" publicēja tekstu [2] par to, ka "Tramps & Co." savus politiskos pretiniekus pamanās vienlaicīgi saukt gan par "komunistiem" ("commies"), gan "fašistiem" un "nacistiem". Teksta pamattēma ir juceklis vidusmēra amerikāņa galvā, kas pieļauj tik nekaunīgu manipulēšanu ar jēdzieniem, tomēr sausais atlikums jebkurā gadījumā ir viens – nepārprotama birku karināšana un kūdīšana. Šī gada 2. janvārī tīmekļa izdevums "Vox" plaši aprakstīja [3], ar kādiem draudiem – tostarp fiziskiem un diemžēl reāliem – jāsaskaras pat tiem republikāņu partijas biedriem, kuri nevēlas atbalstīt Trampu. Visbeidzot: var atgādināt, ka tas ir Tramps, kurš regulāri lieto šādu retoriku – "iznīdēt" ("root ut"), "vermin" ("kaitēkļi"), attiecinot to ne tikai uz "komunistiem", bet katram gadījumam arī uz diezgan mistiskiem "marksistiem".