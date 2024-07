Lasu medijos publicēto informāciju par to, ka, izrādās, Jānis Straume, Latvijas Republikas Saeimas kādreizējais priekšsēdētājs (no 1998.gada 3.novembra līdz 2002.gada 5.novembrim) ir izdarījis pašnāvību Jūrmalā uz dzelzeļa sliedēm, 62 gadu vecumā. Šausminoši, jo citās valstīs 62 gadu vecums ir spēka brieduma periods. Ikviena nāve ir bezjēdzīga, taču dažkārt tā var būt kā upuris, kas pamudina dzīvos uz pārdomām un pārmaiņām…

Un cik vēl cilvēkus Latvijā ir jāzaudē 62 gadu vecumā, lai sabiedrībā aizdomātos, ka kaut kas nav kārtībā? Jā, 62 gadu vecumā ir grūti skriet ātrāk nekā 26 gadus veciem, nav tāda enerģija un izturība. Bet ir pieredze, pārliecība, stabilitāte, viss tas, kas šobrīd ir it kā lieks, taču būtu tik ļoti nepieciešams.

Ceru, ka Saeimas kādreizējā spīkera pašnāvība tomēr mudinās aizdomāties arī šī sasaukuma deputātus. Ja viss iet savu ritējumu kā tagad, arī viņi, visi 100, plus tie, kas bija agrākos sasaukumos, agrāk vai vēlāk, būs atstumti un nenovērtēti pat no savējiem. Un runa nav tikai par politiķiem. Gribētos redzēt pētījumu par to, kā darba tirgū jūtas tie, kam 62, 52 un 42 gadi.