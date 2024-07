Ja runājam par kustību valsts mērogā, mums jāapzinās tas, ko mūsu tuvākie kaimiņi ir lieliski sapratuši – enerģētiskā drošībā un tautsaimniecības izaugsme lielā mērā atkarīga no enerģētikas sektora. Ja Latvijā būs lēta elektroenerģija, kas iegūta no atjaunojamajiem resursiem, nākotnē iespējama vērā ņemama tautsaimniecības attīstība, investīciju piesaiste, jaunas darba vietas. Tas nozīmē arī pieaugošus budžeta ieņēmumus – darba algas skolotājiem, mediķiem, policistiem u.c. Tas nozīmē iespēju nopelnīt pienācīgu algu un sociālās garantijas šodien un tas nozīmē arī plašākas iespējas uzkrāt pietiekamu pensiju nākotnei.

Tomēr enerģētika nebeidzas ar sauli un vēju. Viens no nākotnes enerģētikas mērķiem ir attīstīt ūdeņraža ražošanu. Uz to liek cerības visas reģiona valstis. Kā uz racionālu veidu, pīķa stundu saules enerģijas transformēšanai, par ērti izmantojamu enerģiju brīžos, kad enerģijas trūkst. Kāpēc prioritāri runāju par vēju un sauli? Jo tās ir pieejamākās atjaunojamās enerģijas formas jau šodien, kuras jau salīdzinoši ilgi un plaši izmanto visā pasaulē. Tās tiek lietotas jau gadu desmitiem, piemēram, saules paneļu sektorā, daudzās valstīs tiek veikta esošo paneļu aizstāšana ar jauniem, daudz efektīvākiem. Ilggadīgā lietošanas pieredze de facto sniedz atbildi par to ietekmi un mazina diskusija par to negatīvo ietekmi.