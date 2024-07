Un tomēr man jāpielāgojas globālajam uzstādījumam, ka dabas vides un bioloģiskās daudzveidības atjaunošana turpmākajās desmitgadēs būs jāuzskata par cīņas pret klimata pārmaiņām sastāvdaļu, bet, kā šobrīd atzīst globālās autoritātes, būtiskāko daļu no cīņas pret klimata pārmaiņām, – tādas planētas saglabāšanu, kas ir piemērota dzīvošanai vismaz cilvēkiem (cilvēka rīcība, iznīcinot dabu un palielinot siltumnīcas gāzu emisiju, varētu iznīcināt cilvēkus, siltasiņu dzīvniekus, bet ne mikrobus un vīrusus).

Lielākajā pasaules daļā industrializācija un urbanizācija ir noplicinājusi dabu un turpina atstumt sugas un dabisko vidi. Politiskajā klimatā dominē karš, ekonomiskā nenoteiktība un citi ģeopolitiskie saspīlējumi, un vides problēmas ir noslīdējušas politiskās dienaskārtības otrajā plānā. Tomēr Eiropas Savienības Padomes 2024. gada 17. jūnijā pieņemtais Dabas atjaunošanas likums (Nature Restoration Law (NRL)) dod zināmu cerību, ka joprojām dzīvotspējīgas ir politiskās vienošanās, kurās par prioritāti izvirzīta daba. Šis likums, tiesa, nav tāds, kā bija sākotnēji iecerēts, – tas Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu gaisotnē tika ļoti mīkstināts, dalībvalstis pašreizējā variantā drīkst apturēt mērķus, kas ietekmē lauksaimniecību, ja tās konstatē ārkārtas apstākļus, kas ietekmē nodrošinātību ar pārtiku. Daudzi konkrēti noteikumi, kuriem bija jābūt obligātiem, tagad ir kļuvuši par brīvprātīgām pamatnostādnēm. Un tomēr – Latvijas valdībai un Saeimai šis likums nācis kā izaicinājums (izskatās – kā pērkons no skaidrām debesīm) daudziem labiem darbiem tuvāko sešu gadu laikā (piemēram, daudzkārt palielināt liegumu aptveri un atjaunot degradētos kūdrājus).

Dabas atjaunošanas likums ir vērienīga, bet nepieciešama vienošanās, lai plašā mērogā atjaunotu Eiropas degradēto dabisko vidi un bioloģisko daudzveidību, izvirzot juridiski saistošus mērķus. Ar šo tiesību aktu visas Eiropas Savienības valstis (tiem, kas to nav sapratuši, – Latvija ir Eiropas Savienības valsts) apņemas līdz 2030. gadam atjaunot dabu vismaz 20% no kopējās sauszemes un jūras teritorijas. Un šajā likumā iekļauts mērķis līdz šim pašam 2030. gadam (tātad sešu gadu laikā!) atjaunot 30% stipri degradēto teritoriju un līdz 2050. gadam atjaunot līdz 90% šo teritoriju. Ir izvirzīti konkrēti mērķi aizsargāt teritorijas, kas jau ir labā ekoloģiskā stāvoklī, apturēt šokējošo apputeksnētāju skaita samazināšanos, atjaunot degradētos kūdrājus un iestādīt 3 miljardus jaunu koku. Tāpat ir izvirzīti mērķi saglabāt pilsētu zaļo teritoriju pārklājumu, uzlabot dabas elementus lauksaimniecības zemēs un atjaunot 25 000 km upju savienojamību. Tagad, kad regulai jāstājas spēkā, ES dalībvalstīm būs jāiesniedz savi plāni, lai sasniegtu juridiski saistošos mērķus.

Par to, ko šobrīd noklusē Eiropas struktūras un mediji, – šī Dabas atjaunošanas likuma izstrāde saskārās ar ievērojamu politisko pretestību un gandrīz cieta sakāvi galvenajos posmos. Kad 2023. gadā likums tika gatavots pieņemšanai Eiropas Parlamentā, tam uzbruka centriski labējie likumdevēji, kuri apgalvoja, ka priekšlikumi draud ar pārtikas trūkumu un badu pasaulē. Vairāk nekā 3000 zinātnieku atklātajā vēstulē šos muļķīgos apgalvojumus atspēkoja, norādot, ka lielākie draudi pārtikas nodrošinājumam ir tieši klimata pārmaiņas un dabas izzušana, kā arī – pārtikas trūkums pasaulē ir saistīts ar pārtikas izšķērdēšanu un pasaules alkatīgajiem pārtikas tirgiem un lielveikalu ķēdēm. Tomēr, ņemot vērā lauksaimnieku nepārtrauktos protestus pret Eiropas Savienības "zaļajiem" tiesību aktiem (atcerēsimies zemnieku protestus februārī, kad vairums zemnieku lāgā nesaprata, pret ko īsti protestē) un pret labējā spārna politiķu nostiprināšanos ES vēlēšanās, tika izdarītas daudzas piekāpšanās attiecībā uz nolīguma saturu, un galīgais balsojums par Dabas atjaunošanas likumu tika pārcelts no 2024. gada marta uz 2024. gada jūniju. Eiropas Padomē balsojums par Dabas atjaunošanas likumu tika izturēts ar nelielu balsu pārsvaru, un Austrijas vides ministrs nobalsoja "par", lai panāktu vienošanos, taču šķelšanās starp Austrijas valdošās koalīcijas partneriem un konservatīvās partijas draudi apstrīdēt balsojuma likumību tiesā rada zināmas bažas par Dabas atjaunošanas likuma nākotni. Kā jau iepriekš minēju – tiesību akts ir arī ievērojami mīkstināts – daudzi konkrēti noteikumi, kuriem bija jābūt obligātiem, tagad ir kļuvuši par brīvprātīgiem.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir būtiska, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni gan Eiropā, gan visā pasaulē, jo tā ir cieši saistīta ar ekoloģisko, ekonomisko un sociālo labklājību. Ko tad īstenībā nozīmē Eiropas Dabas atjaunošanas likums, ja mēs distancējamies no konkrētiem uzdevumiem samazināt atkritumu izgāztuves, degradētas teritorijas, palielināt aizsargājamās dabas platības, liegumu un rezervātu kvadrātkilometrus? Mēģināšu definēt piecos punktos to, ko es izlasīju no likuma burta un gara: