Pēc troksni sacēlušā atentāta Donalds Tramps piezvanījis britu tālrādes personībai un avīzes "The Sun" slejas autoram Pīrsam Morganam, kuru vairums, tostarp es, droši vien pazīst kā šova "X Faktors" žūrijas locekli. Kā atstāsta populārais žurnālists, uz viņa vērtējumu par sarunu biedra paredzamo uzvaru prezidenta vēlēšanās Tramps tomēr dziļdomīgi atbildējis, ka četri mēneši politikā ir ilgs laiks. Viņš tikai cerot, ka "sliktais vīrs Džo" paliks amatā pēc iespējas ilgāk (lasi: lai atkārtoti apliecinātu, ka to pildīt viņš vairs nav spējīgs).

Sakritības pēc pagāja vien dažas stundas, un Džo Baidens jau bija paziņojis par izstāšanos no spēkošanās ar Trampu. Līdz ar to demokrātu kandidāts atteicās arī no kļūšanas par politikas Miku Džegeru, kura karjera ilgst jau pusgadsimtu un kuram šonedēļ aprit 81 gads (tikpat, cik Baidenam). Lai arī Trampam ir "tikai" 78 gadi, tagad ar Džegeru var salīdzināt viņu. Kā saka Pīrss Morgans, viņi abi tic, ka var uzstāties ar enerģisku šovu, kas pilns ar viņu lielākajiem hitiem, kas katrā ziņā patiks viņu faniem. Džegeram tāds grāvējs ir "Satisfaction", bet Trampa repertuārā klāt nācis balsotāju tūlītējas simpātijas ieguvušais hits "Es saņēmu lodi par demokrātiju!" – neticamais apgalvojums, ko publika uzņem ar stāvovācijām.