Latvija otrā aiz Singapūras

OECD PISA radošās domāšanas pētījuma i dati liecina, ka Latvijā vairāk nekā 90% piecpadsmitgadīgo skolēnu radošajā domāšanā sasniedz līmeni, kurā viņi demonstrē radošas idejas un var izpildīt jau salīdzinoši grūtus uzdevumus. Līdz ar to mums ir salīdzinoši maz skolēnu, kuriem radošā domāšana sagādā grūtības, un šajā ziņā starp OECD pētījuma valstīm mūs pārspēj tikai Singapūra. Tomēr dati arī rāda, ka mums ir salīdzinoši maz skolēnu ar izcili attīstītu radošo domāšanu, it īpaši, ja salīdzinām ar pētījuma absolūto līderi – Singapūru, kur augstu sniegumu rāda gandrīz divas trešdaļas skolēnu. Labāku sniegumu šajā ziņā uzrāda arī mūsu kaimiņvalsts Igaunijas skolēni.

Mēs visi saprotam, ka izglītības sistēma ir kompleksa, tomēr aizvien turpinām saņemt ļoti skaidrus signālus, ka nepieciešams attīstīt skolēnu prasmes augstākajos līmeņos. Esam daudz ieguldījuši, lai lielākā daļa skolēnu iegūtu pamata prasmes, un arī radošās domāšanas pētījums liecina, ka mums šajā ziņā ir fantastiski rezultāti – vairāk nekā 90% piecpadsmitgadīgo Latvijas skolēnu tādas ir. Mums kā izglītības sistēmai būtu svarīgi noturēt šos rezultātus arī nākotnē, bet tāpat jāstiprina darbs ar talantīgajiem jauniešiem. Mums nav jāizdara izvēle starp skolēnu ar zemāku sniegumu celšanu no vienas puses un virzību uz izcilību no otras puses. Uzmanība jāvelta abiem, jo ikkatra valsts jau vistuvākajā nākotnē vēlas redzēt savos bērnos arī "vienradžu" radītājus. Un tādi nereti ir abās pusēs, ja vispār vēl ir jēga runāt par "pusēm".

Kā definēt jaunradi?

Kad diskutējam par to, kas īsti ir jaunrade, katrs to definē atšķirīgi, un tas apgrūtina šīs prasmes mērīšanu un vērtēšanu. Ja atceramies populāro Kena Robinsona grāmatu par to, ka skola nogalina radošumuii, viņam bija savs jaunrades mērījums. Robinsons bērniem piedāvāja paņemt kartona kasti un izdomāt, cik veidos to var izmantot. Viņa izpratnē šie bērni bija ļoti radoši tādā ziņā, ka spēja piedāvāt ļoti daudz variantu kastes pielietošanai. Savukārt skolas beigās, jauniešiem iedodot to pašu uzdevumu, parādījās vairs tikai pieci vai seši veidi, kā šo kasti lietot. Robinsonam šie dati ir piemērs, lai parādītu, ka skola "ieliek kastē", samazina radošumu, bet, manuprāt, viss nav tik vienkārši.