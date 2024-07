Teju ikviens no mums ir piedzīvojis brīdi, kad darbs vairs nesniedz gandarījumu un laimes sajūtu. Tādos brīžos ir viegli aizmirst, ka darbam vajadzētu būt vietai, kurā jūtamies enerģiski un piepildīti. Mūsdienu straujajā pasaulē daudzi no mums jūtas iesprostoti darba un ikdienas rutīnas ciklā. Mūs ierobežo bailes, kā arī sociālā atbildība pret ģimeni un sabiedrību. Šis spiediens bieži vien kavē spēju pieņemt drosmīgus lēmumus, lai izkļūtu no situācijas, kurā neesam apmierināti.