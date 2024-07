Jau sen ir skaidrs, ka, lai arī LMT un "Tet" strādā ar peļņu, pie esošās uzņēmumu struktūras valdība augstāk minēto uzdevumu par iespējami lielāka labuma nodrošināšanu valsts budžetam (lasi: Latvijas iedzīvotājiem) nespēj nodrošināt. Līdz šim fakts, ka abiem uzņēmumiem ir izdevies nodrošināt caurmērā labu izaugsmi un peļņu, ir zināmā mērā ļāvis valdībai neskaitāmas reizes atlikt jebkādu būtisku lēmumu pieņemšanu attiecībā uz LMT un "Tet" nākotni: no "vienkāršā" vēlētāja skatupunkta taču abi uzņēmumi ir ļoti veiksmīgi un, piemēram, abu uzņēmumu veiktās paralēlās investīcijas savstarpēji konkurējošos projektos un to ekonomiskais neizdevīgums taču nav tik labi publiski redzams, nedz arī vērotājam no malas viegli izrēķināms. Tomēr šobrīd šķiet, ka var strauji tuvoties laiks, kad tas tā īsti vairs nestrādās.