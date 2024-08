Kā liecina Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauja , viens no lielākajiem iedzīvotāju izaicinājumiem ir ilgtermiņa finanšu plānošana. 77 % iedzīvotāju plāno sevi vecumdienās nodrošināt ar pensiju 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu un citos veidos paši ilgtermiņa ieguldījumus veic nelielā apmērā. Diemžēl līdz šim lielākā daļa iedzīvotāju nav izvēlējušies vecumam atbilstošu pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu, kas rada risku neuzkrāt cerēto kapitālu. Lai veicinātu iedzīvotāju labklājību nākotnē, šā gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā Valsts fondēto pensiju likuma grozījumi . Izmaiņu mērķis ir iesaistīt pensiju pārvaldītājus iedzīvotāju informēšanā un veicināt to, ka daudz lielāka iedzīvotāju daļa izvēlas pensijas kapitālu veidot savam vecumam un interesēm atbilstošā pensiju ieguldījumu plānā.

Pensiju pārvaldītāji informēs, ja izvēlēts neatbilstošs plāns

Grozījumi paredz, ka pensiju līdzekļu pārvaldītāji no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras reizi ceturksnī saņems informāciju par saviem klientiem – pensiju 2. līmeņa dalībniekiem – un to izvēlētajiem ieguldījumu plāniem. Pārvaldītāji uzrunās tos savu ieguldījumu plānu dalībniekus, kuri uzkrāj pensiju savam vecumam neatbilstošā plānā (piemēram, pārāk zema vai tieši pretēji – pārāk augsta riska ieguldījumu plānā), un sūtīs viņiem personalizētas vēstules – elektroniski vai pa pastu uz plāna dalībnieka deklarēto adresi. Šajās vēstulēs pārvaldītāji aicinās izvēlēties vecumam atbilstošāku ieguldījumu plānu. Pieņemot pārvaldītāja piedāvājumu, katram plāna dalībniekam pašam būs jāmaina savs ieguldījumu plāns pret atbilstošāku valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv . Turpmāk pārvaldītāji ik gadu aktualizēs datus un atkārtoti informēs neatbilstošus plānus izvēlējušos dalībniekus par iespējām plānu mainīt.

Lai noteiktu, vai konkrētā dalībnieka vecums atbilst izvēlētajam ieguldījumu plānam, pensiju līdzekļu pārvaldītāji izmanto ieguldījumu dzīves cikla pieeju. Tas nozīmē, ka gados jauni dalībnieki izvēlas lielāku savas naudas daļu ieguldīt akcijās, iespējkapitālā un citos tiem riska ziņā pielīdzināmos vērtspapīros un līdz ar to var cerēt uz augstāku ienesīgumu ilgtermiņā, bet vienlaikus viņi uzņemas arī augstāku risku. Gados vecāki dalībnieki, kam pensionēšanās vecums nav aiz kalniem, lielāku naudas daļu iegulda parāda vērtspapīros, kuriem ir zemāks ienesīgums un arī zemāks risks. Šādā veidā uzkrāto līdzekļu aizsardzība pret negatīvām finanšu tirgus svārstībām kļūst lielāka, kas ir īpaši svarīgi, tuvojoties pensionēšanās vecumam.

Izmaiņas veic tikai paši pensiju sistēmas dalībnieki

Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iepazīties ar informāciju par visu pensiju līdzekļu pārvaldītāju piedāvātajiem ieguldījumu plāniem un to rezultātiem tīmekļvietnē Manapensija.lv . Iepazīstoties ar jautājumiem, kas saistīti ar pensijas uzkrājumu, svarīgi ir ne tikai ieguldījumu plānu līdzšinējie ienesīguma rādītāji , kas nākotnē netiek garantēti, bet arī dalībniekiem domātie ieguldījumu plānu informācijas dokumenti , kas kodolīgi, saprotami un salīdzināmi sniedz plašāku informāciju par ieguldījumu plānam raksturīgākajām iezīmēm.

Lai aizsargātu pensiju sistēmas dalībniekus, datu atspoguļotājiem ir noteikti ierobežojumi. Internetbanku un citu platformu uzturētājiem ir tiesības tikai rādīt informāciju, bet tie nedrīkst uzglabāt dalībnieku datus savām vajadzībām, un dati pēc to atspoguļošanas ir jādzēš. Platformām, kuras atspoguļos klientu datus par pensiju 2. līmeni, ir aizliegts attēlot reklāmas un jebkāda cita veida informāciju vai uzdot jautājumus, tai skaitā tādus, kas tieši vai netieši aicina izvēlēties līdzekļu pārvaldītāju vai jebkādu citu pakalpojumu vai tā sniedzēju. Informāciju nedrīkst attēlot, ja nav saņemta ikreizēja dalībnieka elektroniski sniegta piekrišana piekļuvei konta izrakstam.

Iedzīvotājiem jākļūst ieinteresētākiem nākotnes labklājībā, bet jābūt modriem

Kopumā iedzīvotājiem ir jākļūst ieinteresētākiem nākotnes labklājības nodrošināšanā. Latvijas Bankas veiktās iedzīvotāju aptaujas dati rāda, ka gandrīz divas trešdaļas (63 %) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju darbspējas vecumā kopumā ir informēti par sava pensiju plāna pārvaldītāju un ieguldījumu stratēģiju. Trešdaļa aptaujāto atbildēja noraidoši – 22 % respondentu tas neinteresē, savukārt 12 % atzina, ka nezina, kā to noskaidrot. Apzinātu pensiju plāna izvēli ir izdarījis katrs otrais aptaujas dalībnieks, tomēr puse aptaujāto nav domājuši par to, vai izvēlētais pensiju plāns ir piemērots un atbilstošs respondenta iecerēm, – 11 % respondentu norādīja, ka nesaprot, kā un kur to izdarīt, 8 % pauda vēlmi saņemt personīgu konsultāciju un 22 % atbildēja, ka izskatīs šo jautājumu, kad tuvosies pensionēšanās vecums.