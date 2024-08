Līdz ar to vispirms jāstabilizē situācija, lai cilvēki ar skolotāja kvalifikāciju vai atļauju strādāt skolā to izvēlētos par darba vietu, kur ir vērts turpināt savu profesionālo karjeru ilgāk par pieciem gadiem.

Latvijā izglītības vidē ir bijis un ir daudz brīnišķīgu ideju, diemžēl sliktāk sokas ar to ieviešanu. Nesen ir notikusi vērienīga mācību satura un pieejas reforma. Diemžēl tā ir izraisījusi ievērojamu samulsumu un neapmierinātību skolotāju vidū. Izskan gana daudz pamatotu argumentu par nepieciešamību mainīt mācību saturu un tēmu secību vairākos mācību priekšmetos. Jau notiek principiālas izmaiņas nesen apstiprinātajos standartos, piemēram, sociālo zinību un vēstures atdalīšana. Līdz ar to ir saprotama skolotāju neapmierinātība – viņi tikko ir centušies pielāgoties jaunajām vadlīnijām, kad tās tiek mainītas.

Turklāt skolotājiem arī ir nepieciešami kvalitatīvi metodiskie materiāli, kas palīdzētu sagatavoties stundām. Mūsdienās internets ir pārpildīts ar dažādiem resursiem, jo īpaši svešvalodās, kas skolotājam var palīdzēt sagatavoties stundām, bet... Šie resursi ir neviendabīgas kvalitātes, balstīti atšķirīgās pieejās mācību procesam, epizodiski, nevis sakārtoti vienotā sistēmā un var būt neatbilstoši Latvijas mācību standartam. Līdz ar to jaunajam skolotājam, kam nav pieejami profesionāli sagatavoti un pēctecīgi metodiskie materiāli, kas atbilstu pasaules labākajai praksei, aktuālajiem pētījumiem un Latvijas mācību standartiem, ir jāvelta ārkārtīgi daudz laika, lai kvalitatīvi sagatavotos stundām. Protams, šādā procesā neatlaidīgs jaunais skolotājs daudz iemācās, bet, ja viss ārpusklases laiks jāpavada, gatavojoties stundām, pārbaudot skolēnu darbus un tos komentējot, uzrodas jautājums – vai tiešām es vēlos tā turpināt? Ja skolotājs var atļauties strādāt nepilnu darba laika, tad dzīves ritms var būt pietiekami līdzsvarots. Ja finansiāli to nevar atļauties, tad pēc pāris gadiem, mēģinot sabalansēt darbu, ģimeni, rūpes par saviem bērniem, skolotājs pieņem lēmumu darīt citu darbu. Bieži vien saistītu ar izglītību, bet ne skolā.

Visbeidzot – atalgojums. Valsts "Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2020.-2027. gadam" ir ieplānots, ka līdz 2026. gadam pamatizglītības skolotāju atalgojums būs 128% no vidējās darba samaksas sabiedriskajā sektorā, savukārt vidējās izglītības skolotājiem – 139%. Tas ir pareizs mērķis. Diemžēl realitātē, kā tas bieži notiek ar politikas plānošanas dokumentiem ("Nu kā var nesolīt!"), šis mērķis, visticamāk, netiks sasniegts. Jo, lai to sasniegtu, ir nepieciešams gan papildu finansējums, gan skolu tīkla sakārtošana. Mēģinājumi sakārtot skolu tīklu jebkuram politiķim draud ar reitingu kritumu un neveiksmi nākamajās vēlēšanās. Līdz ar to šī tēma vismaz pēdējos 20 gadus nemitīgi tiek aktualizēta, bet līdz sekmīgam risinājumam nespējam nonākt. Tam traucē ne tikai politiķu nespēja pieņemt sāpīgus lēmumus, bet arī sabiedrības nostaļģiskās cerības, ka skola var noturēt iedzīvotājus vidē, kur nav un netiek veidotas darba vietas. Jā, skola ir svarīgs priekšnoteikums kāda novada attīstībai, bet tikai komplektā ar darba iespējām. Tikmēr Rīgas un Pierīgas skolas ir pārpildītas. Latvija citu ES valstu vidū izceļas arī ar savu tēriņu struktūru vispārējai izglītībai – mēs maksājam mazas algas skolotājiem, bet proporcionāli daudz tērējam ēkām, to uzturēšanai.