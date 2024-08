Tas, cik sekmīgi jebkāda vakcinācija sasniedz savu mērķi, nosaka tās jēgu un stratēģiju. Attiecīgi valsts organizētai un nodrošinātai vakcinācijas programmai pret audzējus izraisošo cilvēka papilomas vīrusu jēga ir tās lietderībā, nevis vakcinēšanās spēlē, vai jaunietis pagūs to izdarīt noteiktā vecuma nogrieznī.

Ikviena cilvēka interesēs ir pasargāt sevi no slimībām smagā formā, nekļūt par ilgstošu aprūpējamo, kas var ietekmēt gan dzīves kvalitāti, gan arī mūža ilgumu. Valstiskai loģikai vajadzētu būt tādai, ka valsts nodrošina vakcināciju pret CPV, atbilstoši ieguldot tajā, ar mērķi, lai tā mazinātu onkoloģiskas saslimšanas un ar tām saistītus apjomīgus un dārgus izdevumus pacientu ārstēšanā un stacionēšanā, zaudējumus nodokļu maksātājiem pārstājot būt ekonomiski aktīviem. Šī ir tikai finansiālā loģika, bet vēl ir arī starptautiskā pieredze un stratēģija veselības aprūpē.

Dažāda vecuma kohortu vakcinācija

Pasaules Veselības Organizācija (PVO) savā 2022. gada nostājas dokumentā (position paper) uzsvērusi nepieciešamību prioritizēt dažāda vecuma kohortu vakcinācijas stratēģijas (vaccinating multiple age cohorts jeb MAC), turklāt arī neskaitāmi zinātniskie pētījumi un pierādījumi, to metaanalīzes norāda uz vakcinācijas pret CPV nepieciešamību ne tikai pusaudžiem, bet dažādām papildus grupām arī pieaugušo vecumā. Starp būtiskākajām minamas – sievietes un vīrieši vecumā no 18 līdz 26 gadiem, imūnsupresijas pacienti, HIV pacienti – jo īpaši vecumā līdz 45 gadiem, sievietes pirms vai pēc dzemdes kakla ķirurģiskās ārstēšanas HSIL (vidējas/smagas pakāpes displāziju) un AIS (adenokarcinomas in situ).