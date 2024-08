Publiskā sektora iepirkumos, tostarp kritiski svarīgu IT infrastruktūru un programmatūru izstrādē, noteicošais aspekts nereti ir tieši cena. Bieži tiek meklēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums vai arī cena ir noteicošais faktors vērtējumā, dodot priekšroku lētākajam risinājumam, tomēr lētākais ne vienmēr ir labākais un izdevīgākais ilgtermiņā. Lai sekmētu tādu IT sistēmu izstrādi, kas patiešām kalpo gala lietotāju vajadzībām, turklāt, ir pielāgojamas tehnoloģiju attīstībai, vienlīdz svarīgi aspekti ir arī izstrādātāja pieredze, atsauksmes, piedāvātais tehnoloģiskais risinājums un ilgtspēja .

Vai gribot ietaupīt samaksājam divreiz?

Atsauksmju un iepriekšējās pieredzes izvērtējums

Ietekmes uz vidi izvērtējums

Domājot par IT sistēmu izstrādi, svarīgi ņemt vērā arī to, kāda ir piedāvātā risinājuma ietekme uz vidi, piemēram, vai tiek domāts par iespējām samazināt enerģijas patēriņu un CO2 pēdu, vai tiek pielietota dzīves cikla analīze, kas novērtē programmatūras vides ietekmi visā ciklā - no izstrādes līdz izbeigšanai, vai tiek izmantoti ilgtspējīgas programmatūras principi un prakses u.c. Tikpat būtiski ir pievērst uzmanību izstrādātāja ilgtspējas politikai kopumā, piemēram, vai uzņēmumam ir sertifikāti, kas apliecina paveikto vides pārvaldības sistēmas attīstīšanā, uzturēšanā un pilnveidošanā. Viens no šādiem sertifikātiem ir ISO 14001, kas liecina par atbildīgu attieksmi pret vides jautājumiem. Vienlīdz svarīgi atcerēties, ka ilgtspēja nav tikai stāsts par uzņēmuma rūpēm par vidi – tā ir arī atbildīga attieksme pret darbiniekiem, investīcijas komandas profesionālajā pilnveidē, orientēšanās uz rezultātu, augstu kvalitāti u.c.