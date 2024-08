Tomēr mākslīgā intelekta attīstība nebūs vienīgais izaicinājums, ar kuru visai sabiedrībai būs jāsastopas jau tuvākajā laikā. Tuvākos gadus globālās norises raksturos arvien pieaugoša ģeopolitiskā spriedze, jauna aukstā kara aprises un militārie konflikti. Tas liks pārskatīt iepriekšējas desmitgadēs lolotās ilūzijas par globālu un mierpilnu liberāli demokrātisku pasaules kārtību. Militāri konflikti un klimata pārmaiņas ietekmēs migrācijas procesus un radīs jaunas iekšpolitiskas krīzes Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā Latvijā. Demogrāfiskās problēmas saasinās ne vien cilvēkresursu pieejamības un cilvēkkapitāla kvalitātes jautājumus, bet arī Eiropas un mūsu nacionālās vērtīborientācijas un identitātes jautājumus. Nevienā no šiem jautājumiem augstskolas un akadēmiskā vide nevarēs palikt neitrālas un neiesaistītas, sabiedrība sagaidīs to iesaisti savlaicīgā globālo un lokālo problēmu identificēšanā, risināšanā un nepieciešamo pārmaiņu vadīšanā.

Pozitīvu pārmaiņu priekšnoteikumi

resursi – nekas no minētā nav panākams, ja augstskolām nav pieejami atbilstoši finanšu resursi, dažādas valstis, atbilstoši to vēsturiskajam tradīcijām vai sabiedrības vērtībām, veido dažādus augstākās izglītības finansēšanas modeļus, dažādi dalot publiskā un privātā finansējuma daļas, tomēr neviens finansēšanas modelis nav ideoloģiski neitrāls, katrā slēpjas savs nākotnes modelis.

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem Latvijas augstākās izglītības sistēmā ir tas, ka daļa akadēmiskā personāla ir tikai daļēji nodarbināti akadēmiskajā darbā. Nākamā būtiskākā problēma ir infrastruktūras atbilstība tehnoloģiju attīstības tendencēm, studiju vides pieejamība un augstskolu simboliskā slodze. Cilvēkresursu un infrastruktūras priekšnoteikumus nav iespējams atrasināt, ja nav pieejami nepieciešamie finanšu resursi. Raksturojot Latvijas augstākās izglītības sistēmu no finansēšanas modeļu un pieejamo resursu viedokļa, varētu teikt, ka tajā vienlaikus darbojas pat vairāki savstarpēji atšķirīgi finansēšanas modeļi: joprojām lielākais studējošo skaits privātās un valsts dibinātās augstskolās studē par privātiem līdzekļiem (tā joprojām ir būtiska atšķirība no kopējās Eiropas augstākās izglītības telpas), daļa no viņiem izmanto valsts garantētu studiju kredītu, lielākā daļa valsts budžeta līdzekļu augstskolām tiek sadalīta, izmantojot tā saucamo trīs pīlāru modeli, kura ietvaros valsts ar augstskolām vienojās par budžeta studiju skaitu, tomēr vienlaikus jau šogad ir uzsākts ieviest institucionālās finansēšanas modeli, vienlaikus tiek ieviests princips, ka personas, kas brīvprātīgi pieteikušās valsts aizsardzības dienestā un to pabeigušas, iegūst iespēju studēt budžeta vietās, kas, pēc būtības arī ir jauns augstākās izglītības finansēšanas modeļa aizmetnis, tiesa, pagaidām tikai bez skaidra regulējuma un finansējuma. Tas, kas vieno visu šo dažādu modeļu kopumu un to piemērošanu, ir nepieciešamo finanšu resursu nepietiekamība. Lai nodrošinātu nākotnes izaicinājumiem gatavu Latvijas augstākās izglītības sistēmu, šobrīd būtu nepieciešams dubultot publisko augstākās izglītības finansējumu.