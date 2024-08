Svarīgi izprast, ka runa īsti nav par pieprasījumu visu pilnībā novienādot vai izveidot neveselīgu sāncensību starp vīriešiem un sievietēm, vai arī kādai grupai (piemēram, sievietēm) sniegt priviliģētu stāvokli. Runa ir par tādas iekļaujošas vides veidošanu, kurā katrs neatkarīgi no dzimuma var atrast savu labāko pielietojumu. Mūsdienu bruņotie spēki pieprasa dažādas zināšanas, spējas un kompetences. Un to attiecīgi var aizpildīt dažādi cilvēki. Rietumvalstu pieredze Afganistānā un Irākā ir pierādījušas, cik efektīva specifisku lomu piešķiršana sievietēm misijās var būt .

Panākot VAD vienādi obligātu gan jauniem vīriešiem, gan sievietēm, mēs tuvinām valsts uzstādīto mērķu kareivju skaita ziņā sasniegšanu. VAD piemīt potenciāls var kļūt gan par vienu no efektīviem sabiedrības integrācijas mehānismiem, kā to pierāda vairāku multietnisku valstu (uzskatāmākais piemērs- Izraēla) pieredze. Un, kas īpaši nozīmīgi, VAD ir izcils mehānisms sabiedrības gatavības kultūras veidošanā, ar to saprotot iedzīvotāju gatavību dažādām krīzēm. Faktiski mēs tieši ar VAD starpniecību varam iespējot visas sabiedrības grupas neatkarīgi no dzimuma veiksmīgai krīžu pārvarēšanai.