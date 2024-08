Tāpat kā eros nevar pastāvēt bez agape, arī otrādi – cilvēks nevar dzīvot vienīgi dodošā mīlestībā, viņam ir arī jāsaņem. Kas grib dāvāt mīlestību, tam pašam tā ir jāsaņem dāvanā. Protams, cilvēks var – kā mums saka Kristus – kļūt par avotu, no kura izplūst dzīvā ūdens straumes (sal. Jņ 7,37- 38). Tikai, lai kļūtu par tādu avotu, viņam pašam arvien no jauna jādzer no tā sākotnējā avota, kas ir par mūsu grēkiem mirušais un augšāmcēlušais Jēzus Kristus, no kura pārdurtās sirds izplūst paša Dieva mīlestība (sal. Jņ 19,34). Dievs katram no mums saka: "Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans! [..] tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs!" (Jes 53, 1. 4) Dievs, kas ir radījis pasauli, katru no mums sauc mūsu vārdā un ilgojas veidot personiskas attiecības ar mums. Kad saņemam šo pilnīgo Dieva mīlestību, kas ir bez ierobežojumiem un bez nosacījumiem, tad varam dot sevi otram cilvēkam. Tad tā vietā, lai novērstos no otra cilvēka vai to pamestu, kā to bieži redzam notiekam, kad otrs kļuvis pārāk pierasts, apnicis vai neērts, mēs iegūstam ne tikai spēku, bet arī vēlmi palikt uzticīgam, atdodot sevi pilnībā. Tā vietā, lai slīgtu dziļāk aizkaitināmībā un pārmetumos vienam pret otru, kļūstam pieņemošāki un maigāki. To paveikt palīdz Dievs, kurš ir teicis: "Redzi, es visu daru jaunu." (Atkl 21, 5)