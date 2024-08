Līdzīgi kā pirms 100 gadiem labklājības sasniegšanai palīdzēja reformas tā laikmeta izšķirošajās nozarēs – zemkopībā un rūpniecībā, arī šodien varam ar apņēmīgām investīcijām 21. gadsimta noteicošajā nozarē – tehnoloģijās – Latviju izvirzīt Eiropas labklājības priekšgalā. Kaimiņos Igaunijā nu jau vairāk kā 13 tūkstoši profesionāļu strādā jaunuzņēmumos un šajā gadā jaunuzņēmumu apgrozījums pārsniegs trīs miljardus eiro. Nepilnu 20 gadu laikā igauņi var lepoties ar 10 vienradžiem, no kuriem četri sasnieguši šo statusu tikai pēdējo trīs gadu laikā, līdz ar to būtu vērts pievērst uzmanību tehnoloģiju nozares dinamikai, proti – pateicīgos apstākļos izaugsme kļūst eksponenciāla. Pietiek paciemoties Tallinā, lai savām acīm redzētu, kā tehnoloģiju biznesa attīstība ir pozitīvi transformējusi visu sabiedrību un vidi – arhitektūru, ceļus, restorānus, kultūru utt. Tātad, tehnoloģiju bizness, lai arī nodarbina ne tik daudz cilvēkus, rada neproporcionāli lielu vērtību, kas spējīga transformēt visu sabiedrību. Ja rīkosimies tagad un ieguldīsim tehnoloģiju biznesa nākotnē, tad redzēsim mūsu Latviju atkal Eiropas līderpozīcijās.

Atšķirībā no zemkopības, rūpniecības u.tml., nozarēm, tehnoloģiju bizness nav masu disciplīna un tuvākajā nākotnē nebūs skaitliski lielākā nozare ar visvairāk nodarbinātajiem. Taču, tas nav šīs nozares trūkums, bet gan burvība – saujiņa izcili sagatavotu un motivētu profesionāļu veido tehnoloģiju biznesa eliti. Tā ir patiesība gan par pasaules tehnoloģiju epicentru Silīcija ieleju, kurā aiz lielākajām pasaules tehnoloģiju kompānijām un to izaugsmes stāsta stāv vien daži tūkstoši līderu, gan par kaimiņiem Igaunijā, kur visu šodienas vienradžu saknes meklējamas kādreizējā "Skype" komandā. Līdz ar to tā kļūst par iespējamo misiju – ar salīdzinoši mazām investīcijām varam ielikt pamatus izmaiņām, lai mūsu bērni Latviju iepazīst kā pilnīgi citu sabiedrību – kā piemēru citām valstīm. Ar šādu motivāciju mēs, tehnoloģiju uzņēmēji un investori apvienojāmies un dibinājām "StartSchool" – lai tuvākajos gados sagatavotu gudrus, zinošus un mērķtiecīgus tehnoloģiju līderus. Tādu Latvijā un visur pasaulē šobrīd trūkst. Skolas absolventi virzīs tehnoloģiju biznesa vidi – motivēti līderi ar sirdi īstajā vietā, patriotiski, ar asu prātu un pasaules līmeņa zināšanām. Pavasarī sagaidījām vairāk kā 700 pieteikumus un septembrī sāk mācības pirmie 100 studenti budžeta vietās, ko apmaksā šodienas tehnoloģiju uzņēmēji ar motivāciju – pieredzēt Latviju kā bagātu valsti.