Automatizācija nav mūsdienu fenomens

Manuprāt, bažas par to, ka mākslīgais intelekts aizstās kvalificētus speciālistus ir pārspīlētas. Vismaz loģistikas nozarē. Analizējot piegādes un loģistikas uzņēmumu attīstību, varam redzēt, ka zināma veida procesu automatizācija bija jau pagājušā gadsimta 60. gados. "Carlsberg Group" savu pirmo digitalizācijas piloprojektu loģistikā veica vienā valstī un rezultāti bija ļoti daudzsološi – kopumā tika automatizētas gandrīz 5500 darba stundas. Ņemot vērā darba tirgus tendences, ir skaidrs, ka turpmākajā attīstībā tiks investēts arvien vairāk.

Pandēmijas un kara radītie izaicinājumi

Savā pieredzē loģistikas jomā esmu novērojis, ka produktu dažādība padara uzņēmuma darbu izaicinošāku, likumsakarīgi to izjūt arī loģistika. Skaidrs, ka mūsdienu apstākļos nozarēm, kas ražo ātras aprites patēriņa preces, ir jādomā par sava piedāvājuma diversificēšanu – plašāks produktu segments nodrošina iespēju aptvert plašāku auditoriju. Tajā pašā laikā tas sarežģī loģistikas procesus un ir daudz izaicinošāk tos automatizēt un standartizēt. Tas arī apstiprina iepriekš minēto tēzi –daudz procesi tiks automatizēti, taču būs nepieciešams darbinieks, kas to izveidos, uzraudzīs un attīstīs.

Sasniegt mērķus ar mazākām izmaksām

Ja kādreiz ražošanas uzņēmumos loģistika veidoja 40% no izmaksām, bet ražošana – 60%, tad šobrīd tas pakāpeniski izlīdzinās. Atsevišķos mūsu kompānijas pārstāvētajos tirgos loģistika veido virs 50% no kopējām izmaksām. Te parādās jautājums, kā sasniegt mērķus ar pēc iespējas mazākām izmaksām? Darbu loģistikas jomā, turklāt, lielā uzņēmumā, var salīdzināt kā lielu kuģi, – pagriežot stūri, izmaiņas nav jūtamas uzreiz, tāpēc ļoti daudzi lēmumi jābalsta uz iepriekšējo pieredzi, pārliecību un izpratni par tirgu kopumā. Tas iespējams arī ir viens no lielākajiem izaicinājumiem – atgriezenisko saiti var saņemt tikai pēc ilgāka laika perioda.