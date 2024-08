Rindas nepaliek īsākas

Viena no degošām problēmām, kas apgrūtina savlaicīgu sirds un asinsvadu slimību diagnostiku, ir ierobežotā pakalpojumu pieejamība. Diemžēl pat tad, ja ģimenes ārsts pacientu ar aizdomām par sirds problēmām ir nosūtījis uz tādiem nozīmīgiem izmeklējumiem kā ehokardiogrāfija vai Holtera minitorēšana, uz pakalpojumiem ir rindas vairāku mēnešu garumā. Turklāt jāgaida ne tikai uz valsts apmaksātajiem, bet arī uz maksas izmeklējumiem. Nereti saņemam zvanus vai vēstules no pacientiem, kas lūdz palīdzību, lai atrastu ātrāko iespēju tikt pie speciālista. Mēdz būt, ka pakalpojums ir pieejams, taču ne attiecīgā pacienta dzīvesvietas tuvumā (jo tur ir rindas vai speciālista vispār nav), un cilvēks spiests mērot lielus attālumus, lai veiktu dažādus veselībai nozīmīgus izmeklējumus. Veselības ministrija garās rindas pamato arī ar lielo atteikumu skaitu – uz vizīti, iepriekš nebrīdinot, neierodas vidēji 20% jeb piektā daļa pacientu, turklāt daudzi pierakstās uz vienu un to pašu izmeklējumu vairākās ārstniecības iestādēs, mākslīgi uzpūšot rindas. Cerīgu risinājumu sola Veselības ministrijas iecere izveidot elektronisko pieraksta rindu, kas vienam ārsta nosūtījumam ļaus piesaistīt vienu pierakstu un to kontrolēt. Tomēr, runājot ar pacientiem un speciālistiem, ir skaidrs, ka jāpārdomā ne tikai pieraksta sistēma, bet arī izmeklējumu un kardiologu konsultāciju pieejamības veicināšana.