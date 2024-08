Jūrmala un daļēji arī Ventspils, Sigulda un Talsi šajā jautājumā citām Latvijas pašvaldībām ir jau soli priekšā, ieviešot sistēmu, kas ļauj iedzīvotājiem maksāt par to, cik daudz atkritumu viņi patiešām izmet, nevis par to, cik lielu konteineru viņi izmanto. Tas ir taisnīgāks veids samaksas noteikšanai, jo iedzīvotāji bieži maksā pilnu cenu par pustukšiem konteineriem. Atkritumu svēršanas pieeja veicina arī rūpīgāku atkritumu šķirošanu un mazina vides piesārņošanu.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī sistēma ir nepieciešama, ir taisnīgums. Līdz šim maksa par atkritumu izvešanu bija balstīta uz konteinera apjomu neatkarīgi no tā, cik daudz atkritumu tajā atradās. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuriem ir mazāk atkritumu, maksāja tādu pašu summu kā tie, kuri konteinerus piepildīja līdz augšai. Jaunā sistēma novērš šo netaisnību – turpmāk katrs maksās par to, cik patiesībā izmet. Ne mazāk svarīgs ir šīs sistēmas ietekmes aspekts uz vidi. Svēršana ne tikai veicina atkritumu šķirošanu, bet arī mudina cilvēkus domāt par to, ko viņi izmet. Ja iedzīvotāji sapratīs, ka viņu rēķins samazinās, šķirojot atkritumus un samazinot nevajadzīgu izmešanu, viņi būs motivēti rūpīgāk izturēties pret resursiem. Svarīgi ir arī saprast, ka šī pieeja jau ir veiksmīgi ieviesta citās valstīs. Skandināvijas valstis jau ilgstoši izmanto šo sistēmu, un rezultāti ir redzami – samazināts atkritumu apjoms, augsts pārstrādes līmenis un tīrāka vide.