Karadarbība Ukrainā ir izraisījusi milzu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu, kā arī palielinājusi nepieciešamās medicīniskās palīdzības apjomu. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) datiem, līdz 2024. gada vidum reģistrēti vairāk nekā 10 000 civiliedzīvotāju nāves gadījumu, bet vairāk nekā 15 000 ir ievainoti. Pēc ANO datiem, vairāk nekā 5,3 miljoni cilvēku ir pārvietoti iekšzemē un vairumam no viņiem ir ierobežota piekļuve veselības aprūpei un pamata medicīniskajiem pakalpojumiem.

ANO Pasaules Pārtikas programmas (WFP) pārstāvji ziņo, ka vairāk nekā 9 miljoni cilvēku Ukrainā saskaras ar pārtikas trūkumu vai uztura nedrošību. Kara dēļ ir traucētas piegādes ķēdes, kas izraisa pārtikas piegāžu samazināšanos un cenu pieaugumu. Kara ietekmē daudziem cilvēkiem nav pieejama sabalansēta diēta, kas ietver augļus, dārzeņus un olbaltumvielas pietiekamā apjomā. Pasaules Veselības organizācija norāda, ka vairāk nekā 14 miljoni cilvēku pārtikas jomā Ukrainā lielākā vai mazākā mērā ir atkarīgi no humānās palīdzības.

Daudzas starptautiskās palīdzības organizācijas ziņo, ka tām ir grūti piekļūt teritorijām, kurās notiek aktīva karadarbība. Šī karadarbība ierobežo humānās palīdzības sniegšanu, tai skaitā pārtikas, ūdens un sanitārijas nodrošināšanu. Hersonas un Doņeckas apgabalos vairāk nekā trim miljoniem cilvēku ir sarežģīti šo humāno palīdzību piegādāt. Humānās piegādes apgrūtina arī tas, ka Krievijas informācijas avoti izplata melīgu informāciju par to, ka šajā humānajā palīdzībā it kā ir apslēpti ieroči vai citas karadarbībai nepieciešamas lietas, bet krievu militāristi apdraud šīs humānās palīdzības konvojus.

Ķīmiskais piesārņojums ir vēl viena nopietna problēma, kas apdraud Ukrainas iedzīvotāju veselību, jo karadarbības sekas ir iznīcinātas rūpnieciskās zonas, ķīmiskās rūpnīcas. Šie incidenti ir izraisījuši toksisko vielu izplatīšanos apkārtējā vidē, kas tieši apdraud iedzīvotāju veselību. Ukraina ir valsts ar lielu rūpniecības koncentrāciju, it īpaši Donbasa reģionā, kur atrodas daudzas ķīmiskās rūpnīcas un citas bīstamas ražotnes. Kara laikā daudzas no šīm rūpnīcām ir tikušas bojātas vai iznīcinātas, izraisot ķīmisko vielu noplūdes. Starp ķīmiskajām vielām, kas ir noplūdušas, ir amonjaks, hloru saturošas vielas, sērskābe, slāpekļskābe un toksiskas gāzes. Šīs vielas ir bīstamas, jo tās var izraisīt saindēšanos, elpošanas problēmas un pat nāvi.

Ķīmiskais piesārņojums no rūpnieciskajām zonām un ķīmiskajām rūpnīcām, kā likums, nonāk ūdens avotos, upēs, ezeros un gruntsūdeņos. Donbasā ķīmisko rūpnīcu noplūdes ir saistītas ar ievērojamu gruntsūdeņu piesārņojumu. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku Austrumukrainā ir pakļauti riskam, lietojot ķīmiski piesārņotu ūdeni. Rūpniecisko avāriju dēļ ir piesārņota arī augsne, kas ietekmē lauksaimniecību un pārtikas drošību. Piesārņotā augsne Ukrainā jau šobrīd daudzkārt par daudz satur smagos metālus, piemēram, svinu, kadmiju un dzīvsudrabu, kas nonāk pārtikā un rada ilgtermiņa veselības problēmas.

Starptautiskā palīdzība Ukrainas veselības aprūpes sistēmai un cilvēkiem

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir sniegušas nozīmīgu palīdzību Ukrainas veselības aprūpes sistēmai jau kopš kara sākuma 2022. gadā. Šī palīdzība ir ietvērusi gan humāno palīdzību, gan apgādi ar medicīnisko aprīkojumu, gan ilgtermiņa veselības sistēmas stiprināšanu. Baltijas valstis, rēķinot uz to nacionālo kopproduktu un iedzīvotāju skaitu, ir sniegušas pašu nopietnāko un plašāko atbalstu Ukrainas veselības aprūpei.

Eiropas Savienības dalībvalstis ir piegādājušas pirmās palīdzības komplektus, medikamentus, elpošanas atbalsta sistēmas, aizsargtērpus, neatliekamās palīdzības automašīnas, operāciju zāles un citas nepieciešamās iekārtas. Vairākas ES valstis (īpaši – Polija, Vācija un Francija) ir nosūtījušas medicīnas speciālistus, lai palīdzētu Ukrainas ārstniecības iestādēm. Daudzas Eiropas Savienības valstis ir uzņēmušas ievainotos un smagi slimos pacientus no Ukrainas, lai nodrošinātu viņiem nepieciešamo ārstēšanu, ko nav iespējams nodrošināt konflikta zonā. Grūti analizēt pieejamo informāciju, bet šķiet, ka visvairāk smagu slimnieku un ievainoto uzņēmušas Vācija un Čehija.

Eiropas Savienība kopumā ir atvēlējusi vairāk nekā 500 miljonus eiro humānajai palīdzībai Ukrainai kopš kara sākuma, no kuriem lielākā daļa ir novirzīta veselības aprūpes nodrošināšanai. Atsevišķas Eiropas Savienības valstis ir sniegušas arī tiešus ziedojumus Ukrainas veselības aprūpes sistēmai. Piemēram, Dānija ir ziedojusi vairāk nekā 50 miljonus eiro Ukrainas medicīniskajai palīdzībai.

Humānā medicīniskā palīdzība Ukrainai ir ļoti nozīmīga, jo karš ir radījis milzīgas ciešanas un iznīcinājis veselības aprūpes sistēmu daudzviet valstī. Humānajai palīdzībai Ukrainā ir daudz izaicinājumu – karadarbības dēļ ir sarežģīti nogādāt palīdzību uz tām vietām, kur tā ir visvairāk nepieciešama; humānās palīdzības sniedzēji bieži nonāk bīstamās, dzīvību apdraudošās situācijās; pastāv diezgan augsts korupcijas risks – daļa palīdzības var neaizsniegt tos, kam tā ir visvairāk nepieciešama, jo to var nozagt vai pārdot.

Patiesībā ar medikamentiem viss ir salīdzinoši vienkārši – Ukrainā jebkurus medikamentus, kam ir beidzies derīguma termiņš, vienkārši utilizē. Tiesa, medikamentu utilizācija tērē jau tā knapos Ukrainas medicīnas finanšu resursus. Sarežģītāk ir ar to, ka humānā palīdzība uz karadarbības zonu nereti ir atbrīvošanās no nevajadzīgām mantām, ko tik un tā būtu jāizmet drīz vai pēc kāda laika. Šāda prakse ir nepieņemama un var radīt vairāk ļauna nekā laba. Novecojušas vai bojātas mantas var aizņemt vietu (piemēram, loģistikas kravās), kas būtu nepieciešama kvalitatīvākai palīdzībai. Sūtot nevajadzīgas mantas, nereti tiek parādīta necieņa cilvēkiem, kam it kā tiek sniegta palīdzība.