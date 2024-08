Jau 2024. gada pavasarī Latvijas Studentu apvienība vērsās pie Izglītības un zinātnes ministrijas, lai apspriestu Latvijas Republikas Tiesībsarga pārbaudes lietā izvirzīto jautājumu - sociālās stipendijas "Studētgods" ieviešanu studijām ārvalstīs. Tā rezultātā informatīvajā ziņojumā tika piedāvāta saņēmēju loka paplašināšana ar studējošajiem no sociāli maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Līdz ar saņēmēju loka paplašināšanu 2024. gada 9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātā informatīvā ziņojuma versija starpinstitūciju saskaņošanā par sociālās stipendijas "Studētgods" turpmākās attīstības iespējām ietvēra piedāvājumu stipendijas apmēru palielināt no 175 eiro līdz 200 eiro pieejamā finansējuma ietvaros.

Kaut gan nozarē diskusijas par stipendijas palielināšanos un tās saņēmēju loka papildināšanu jau kādu laiku norisinājās, publiski informācija par to pirmo reizi izskanēja vien 2024. gada 25. augustā. Tas atzīmē brīdi, kad studējošie, plānojot studiju gada finanses, sāka rēķināties ar pieejamo atbalstu. Finanšu ministrija Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu saskaņoja ar priekšlikumiem, no kuriem visi tika ņemti vērā, tomēr lēmumus neatbalstīt grozījumus, kas izstrādāti balstoties uz informatīvo ziņojumu, tika pieņemti pēkšņi, plašāk to neizziņojot. Diemžēl, divas dienas vēlāk šāds Finanšu ministrijas lēmums atteikties no stipendijas palielinājuma skaidri parāda, ka Latvijas studējošie kārtējo gadu netiek uzskatīti par prioritāti. Tas, kas solīja būt neliels, bet nozīmīgs uzlabojums, ir pārvērties par skarbu realitātes pārbaudi valsts taupības politikai, kas skar ne tikai studējošos un viņu ģimenes, bet arī visus tos, kuri rūpējas par izglītības nākotni mūsu valstī.