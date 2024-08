Kaut tas nedara godu valstī nozīmīgākās alternatīvi apdāvināto domnīcas ekonomistam, man tomēr nākas godīgi atzīt – es jau sen vairs nesaprotu, kas notiek ar " Rail Baltica " projektu. Cik tur miljonu vajadzīgs, cik trūkst, cik reižu viss sadārdzinājies, un cik Latvijai nāksies atmaksāt Eiropas Savienībai, ja projekts netiks īstenots pēc visiem priekšrakstiem. Sajūta tāda, it kā kāds būtu izdrukājis visus ar projektu saistītos "ekseļus" uz lielām lapām, aplīmējis ar tām gigantisku Rubika kubu un to krietni sagrozījis. Bet vēl ir cerība.

Un tad vēl sarkanā lupata sabiedrības vidusslānim, kas katru mēnesi cītīgi uzrauga ģimenes budžetu, lai visam pietiktu, – rupjmaizes kampaņa par 300 tūkstošiem un bēdīgi slavenais pētījums par pārtikas kurjeru jūtām. Iepriekš arī masku un vakcīnu iepirkums. Skaidrs, ka ar 300 tūkstošiem neko nesalāpīt, bet telpa ir jālasa, un varbūt šis nebija īstais laiks. Lai gan – var jau arī argumentēt, ka nekad nebūs īstais laiks, jo vienmēr būs kāda svarīgāka problēma. Taču šā vai tā – kā no riekšavas drupaču var salipināt atpakaļ krietnu rudzu maizes šķēli, tā no šādiem it kā sīkumiem kopā veidojas pamatīgs čungurs piķa. Un cilvēki ir dusmīgi. Un tad vēl Valsts ieņēmumu dienests pasaka, ka ielūkosies tavā bankas kontā, kā tad un cik daudz tā naudiņa tur apgrozās. Te viss, protams, pareizi, un ēnu ekonomikai attaisnojuma nav. Bet tomēr...