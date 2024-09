Krievijas ekonomists Vladislavs Inozemcevs savā rakstā par Rietumu sankciju problemātiku kritizē to īstenošanas praksi, kurā, viņaprāt, tiekot ignorēti tiesību principi. Domāju, ka juristi varēs labāk argumentēt "par" un "pret" Inozemceva paustajam no tiesību perspektīvas. Savā rakstā plānoju pieskarties individuālo sankciju jautājumam no morāles un nacionālās drošības perspektīvas. Inozemcevs min tik daudz argumentu, ka vienā rakstā nav iespējams "atsist atpakaļ visas bumbiņas", tāpēc akcentēšu tikai dažus aspektus.