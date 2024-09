Ja vēl 2017. gadā man šķita, ka Trampa ievēlēšanas gadījumā notiks kas briesmīgs, un es ļoti pārdzīvoju, ka netika ievēlēta Hilarija Klintone, tad tagad sevi pieķeru pie domas, ka mani šo vēlēšanu iznākums satrauc daudz mazāk. Protams, protams, mēs zinām: par Trampu saka, ka viņš ir klauns un ne visai labs cilvēks, bet tajā pašā laikā viņš arī spēja radīt to "sense of urgency", kas ļāva izdarīt daudzas lietas un diezgan radikāli mainīt ASV ārpolitiku un ekonomisko politiku, un vairākus Trampa ieviestos principus demokrāti nemaz nesteidz mainīt. Pirms dažām dienām iznāca Trampa nacionālās drošības padomnieka (H.R. McMaster) grāmata "At War With Ourselves – My Tour Of Duty in the Trump White House". Iesaku to palasīt visiem, kurus interesē, kā funkcionē ASV ārpolitikas mašinērija un kā ir bijis strādāt Trampa komandā viņa pirmā termiņa sākumā.