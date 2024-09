Sepse iepriekšējos gadsimtos bija pazīstama kā "asins saindēšanās". Mūsdienās mēs ar to saprotam organisma traucētu spēju kontrolēt reakciju uz infekciju, un šī slimība ir kļuvusi par vienu no biežākajiem nāves cēloņiem pasaulē. Būtībā sepsi izraisa organisma pārspīlēta reakcija uz infekciju, kur imūnsistēma, cīnoties pret infekciju, sāk bojāt paša organisma audus un orgānus, kas var novest pie orgānu mazspējas vai pat nāves. Diemžēl sepse var attīstīties arī pilnīgi veseliem cilvēkiem pēc milzīgas slodzes, neizgulēšanās vai stresa, kas novājina imūnsistēmu un ļauj infekcijai izplatīties organismā.

Sepse ir nopietns sarežģījums daudzām slimībām un traumām, ko visbiežāk izraisa mikroorganismu un to toksīnu vispārēja izplatīšanās organismā, bojājot dzīvībai svarīgas orgānu sistēmas. Šī iemesla dēļ sepse mūsdienās ir kļuvusi par globāli aktuālu problēmu. Katru gadu 13. septembrī Globālā sepses alianse (Global Sepsis Alliance) organizē Pasaules sepses dienu, kas ir viena no tās galvenajām iniciatīvām. Šī diena ir veltīta informācijas izplatīšanai par sepsi, tās profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, rīkojot konferences, kampaņas un citus pasākumus visā pasaulē. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes (Austrumu slimnīca) Toksikoloģijas un sepses nodaļa jau 2012. gadā pievienojās Globālās sepses alianses aicinājumam aktualizēt ar sepsi saistītās problēmas, lai meklētu un atrastu risinājumus.

Pasaules sepses dienai Austrumu slimnīcā organizētās konferences virsmērķis, protams, ir koncentrēta zināšanu un pieredzes apmaiņa profesionālā mediķu vidē, taču manā ieskatā tikpat svarīgs uzdevums ir dalīties ar zināšanām par sepsi, izglītojot un informējot par sepsi arī plašāku sabiedrību. Statistiski diemžēl iespējams apgalvot, ka no sepses nav pasargāts neviens.

Sepses izplatība ir ļoti liela visā pasaulē. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka katru gadu visā pasaulē sepse skar aptuveni 50 miljonus cilvēku, no kuriem vairāk nekā 11 miljoni cilvēku mirst. Sepse attīstās gan bagātās, gan nabadzīgās valstīs, taču tās ārstēšanas pieejamība un efektivitāte gan bieži ir saistīta ar veselības aprūpes sistēmu kvalitāti. Slimnīcās sepsi nereti izraisa arī hospitalizācijas laikā iegūtas infekcijas, īpaši pacientiem, kuriem veiktas operācijas vai kas saņem intravenozas procedūras.

Sepses aktualitāte mūsdienās saistīta ar vairākām tendencēm, piemēram, pieaugošo antibiotiku rezistenci, kas apgrūtina infekciju efektīvu ārstēšanu. Līdz ar to pieaug arī sepses gadījumu skaits un tās izraisītā mirstība. Tāpat novecojoša sabiedrība un pieaugošs hronisko slimību skaits palielina riska grupu cilvēku skaitu, kas var saskarties ar sepsi. Medicīnas speciālisti uzsver agrīnas diagnostikas un ātras ārstēšanas nepieciešamību, jo katra kavēšanās stunda var samazināt pacienta izredzes izdzīvot.

Viens no būtiskākajiem veidiem, kā mazināt sepses risku, ir izvairīties no infekcijām, kas var to izraisīt. Lūk, daži galvenie soļi: