Publiski pieejamie dati liecina, ka alus darītavu skaits Latvijā pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis vairākas reizes. Būtiski ir mainījies arī alus darīšanas process – to ietekmē tehnoloģiju attīstība, mākslīgais intelekts, kvalitātes kritēriji un ilgtspējas aspekti. Alus darīšanas process kļūst aizvien digitalizētāks un virkni aldaru pienākumus pārņem tehnoloģijas. Vai tas nozīmē, ka nākotnē galvenās alus sastāvdaļas būs ūdens, iesals, apiņi, raugs un mākslīgais intelekts, vai tomēr cilvēks un viņa prasmes ir neiztrūkstošs elements alus darīšanas procesā?

Lai gan pamata procesi alus darīšanā saglabājušies nemainīgi, būtiski audzis automatizācijas līmenis, un šobrīd ir daudz plašākas iespējas kontrolēt procesus. Arī alus darīšanā, kā jau daudzās jomās, ienācis mākslīgais intelekts, piemēram, to izmanto gan alus testēšanā, atvieglojot cilvēku darbu. Ar mākslīgā intelekta palīdzību var arī iegūt brūvēšanas receptes, taču ir nepieciešamas cilvēka prasmes un zināšanas, lai atkārtoto paraugu sabrūvētu tādā pašā kvalitātē. Ja nebūs cilvēku, kuri prot un vēlas strādāt ar šīm tehnoloģijām, tad no tām nebūs lielas jēgas. Aldaris ar atbilstošām prasmēm un zināšanām ir bijis svarīgs elements gan pirms simts gadiem, gan mūsdienās.

Resursu pieejamības ietekme

Paradoksāli, bet, pieaugot automatizācijai, vienlaikus pieaug arī cilvēka loma ražošanas procesā, jo nepieciešams aizvien jaunas tehnoloģiskās zināšanas. Cilvēka faktors ir svarīgs tieši procesu kontroles jomā. Aldarim ir jāpārzina viss process no A līdz Z, jāprot atpazīt kvalitatīvas izejvielas, jāzina to saistība, kā arī dažādu tehnoloģisko parametru ietekme uz gala produktu. Vienlaikus, analizējot tendences pasaulē, varam prognozēt, ka arī Latvijā alus darīšana nākotnē kļūs vēl automatizētāka, to ietekmē arī resursu pieejamības, tostarp, darbaspēka jautājums, kā arī virzība uz aizvien ilgtspējīgāku ražošanas procesu.