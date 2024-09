Kas īsti ir Dabas atjaunošanas regula?

Dabas atjaunošanas regula paredz līdz 2030. gadam atjaunot 20% no Eiropas degradētajām ekosistēmām un turpināt atjaunošanu līdz pat 2050. gadam, lai panāktu pilnīgu ekosistēmu atveseļošanu. Šīs regulas pamatā ir princips, ka veselīgas dabas sistēmas ir vitāli svarīgas ne tikai cilvēku labklājībai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, bet arī klimata pārmaiņu mazināšanai. Tās ietvaros ir paredzēts plašs darbību spektrs, sākot no mežu un mitrāju atjaunošanas līdz upju dabiskās teces atjaunošanai un zālāju saglabāšanai. Regulas pamatā ir dabā balstīti risinājumi, kas paredz izmantot dabas procesus, lai mazinātu vides problēmas, – tā daba spēj piesaistīt oglekļa dioksīdu un regulēt klimata pārmaiņas, attīrīt ūdeni, mazināt plūdu riskus.

Regulas pirmsākumi

Kāpēc Dabas atjaušanas regula ir tik nozīmīgs dokuments?

Dabas atjaunošanas regula ir nozīmīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir tieša atbilde uz pieaugošo izpratni par nepieciešamību steidzami rīkoties, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības zudumu un klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Saskaņā ar Eiropas vides aģentūras "State of Nature" aplēsēm 81% aizsargājamo dzīvotņu un 63% aizsargājamo sugu atrodas sliktā stāvoklī un vairāk nekā 75% Eiropas sauszemes ekosistēmu ir noplicināti, galvenokārt intensīvas lauksaimniecības, urbanizācijas un piesārņojuma dēļ. Šāda situācija apdraud ne tikai dabu, bet arī cilvēku dzīves kvalitāti, jo zaudētās dabas sistēmas vairs nespēj nodrošināt būtiskus ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, tīru gaisu, dzeramo ūdeni un noturīgāku klimatu.

Kāda ir galvenā par šo regulu izplatītā maldinošā informācija?

Neraugoties uz regulas zinātnisko pamatojumu un potenciālajiem ieguvumiem, par to plašākā sabiedrībā un arī starp iesaistītajām pusēm izplatās pietiekami daudz maldinošas informācijas un arī apzināti izplatītas dezinformācijas. Tas nav pārsteidzoši, ņemot vērā ārkārtīgi lielo pretestību regulas pieņemšanai no populistisko politisko spēku puses. Viens no izplatītākajiem mītiem ir apgalvojums, ka regula uzliek pārmērīgas prasības lauksaimniekiem un zemes īpašniekiem, kas varētu radīt būtiskus ekonomiskos zaudējumus un apdraudēt pārtikas ražošanu. Patiesībā regula tieši paredz līdzsvarotu pieeju, kas ņem vērā gan vides aizsardzības, gan lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzības.