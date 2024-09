Vispirms ideja

Valsts robežu pamatā ir praktiskas un filozofiskas idejas. Praktiskā puse ir saistīta ar nacionālo drošību, kas nosaka nepieciešamību valdībai kontrolēt savas valsts teritoriju, pasargājot no ārēja iebrukuma. Tas nozīmē ne tikai militāru iebrukumu, bet arī spēju ievākt nodokļus un neļaut svešajiem darīt to pašu. Tātad runa ir par valsts vienotas saimniekošanas kārtības uzturēšanu, tādējādi izvairoties no haosa un uzturot visiem vienādus noteikumus. Trešā robežu nozīme ir politiska: mēs vēlamies pasargāt mūsu lēmumu pieņemšanas sistēmu no ārējas iejaukšanās. Un ir vēl ceturtā dimensija – robežas palīdz uzturēt vienotu kultūru, identitāti un vērtības, kas mums ļauj psiholoģiski justies savā zemē kaut cik komfortabli.