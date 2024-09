Skolas, kas atrodas uz vienas ielas, dažreiz pat dala vienu sporta laukumu, bet ikdienā nesatiekas un nesadarbojas – tā bija realitāte, ko savulaik novēroju, strādājot ar latviešu mācībvalodas un mazākumtautību skolām "British Council" pārstāvniecības Latvijā projektu ietvaros. Izrādījās, ka dažreiz ir vieglāk draudzēties "no attāluma" nekā ar savu kaimiņu skolu – taču kā mazināt šo atsvešinātību pašiem savā pilsētā? Par to domājot kopā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru pirms pieciem gadiem uzsākām skolu sadarbības projektu.

Skolotājas un skolēni no abām skolām tika sadalīti pāros vai grupiņās, meklēja veidus, kā sadarboties, īstenoja kopīgas aktivitātes. Projekts nebija vērsts uz valodas tēmu, bet gan uz saskarsmes punktu meklēšanu starp blakus esošajām skolām. Sapratām, ka kopīga tēma vai intereses ir motivējošais faktors, kas palīdz fokusēties uz to, kas abus sadarbības partnerus vieno, nevis atšķir.

Kad 2022. gadā tika pieņemts lēmums īstenot pāreju uz mācībām latviešu valodā trīs gadu laikā, redzējām, ka mūsu uzkrātā pieredze var noderēt, un izglītības iestāžu partnerības var kļūt par vienu no mehānismiem, kas atbalsta latviešu mācībvalodas un mazākumtautību skolas pārmaiņu procesā. Iekļaujot ekspertu konsultācijas, supervīzijas un profesionālās pilnveides kursus, vēlējāmies stiprināt skolotāju prasmes un apziņu, ka viņos pašos ir resurss, lai īstenotu pāreju uz mācībām latviešu valodā, ko tikai nepieciešams aktivizēt. Tā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2023. gada nogalē uzsākām pilotprojektu "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā", kurā guvām vērtīgas atziņas par izglītības iestāžu sadarbības piedāvātājam iespējām.

Atbalsts vienotas valodas vides veidošanai

Mācību procesā ir būtiski, lai bērni netiktu izolēti vai diskriminēti, jo viņiem nav bijusi iespēja pietiekamā līmenī apgūt latviešu valodu. Pilotprojekta modelis, kurā sadarbojās pirmsskolas izglītības iestāde un mazākumtautību skola, ļāva mazināt šo šķērsli. Pirmsskolām bija iespēja izprast, ko sākumskolas skolotāji sagaida no topošajiem pirmklasniekiem, lai bērnus labāk sagatavotu. Savukārt bērni iesaistījās aktivitātēs un rotaļās, veidojot vienotu izpratni par valodu, kas viņiem dota, iespēju mācīties un būt daļai no Latvijas.

Skolas, kurās audzēkņi mēdz runāt latviešu, krievu, nereti arī angļu valodā, sastapās ar izaicinājumu – kā nodrošināt to, ka latviešu valoda ir gan mācību, gan saziņas un starpbrīžu valoda? Pilotprojekta koordinatori meklēja piemērotākās metodes un rīkus valodas stiprināšanai ārpus stundām – tika veidotas "runājošās sienas", plānotas kopīgas ārpusstundu aktivitātes ar partnerskolām. Interešu izglītības nodarbībām, grāmatām, raidījumiem, kultūras pasākumiem latviešu valodā ir būtiska nozīme valodas stiprināšanā – tāpēc skolotāji atbalstīja vecākus, iesakot, kur meklēt bērniem piemērotu saturu latviešu valodā. Būtiski, ka katra izglītības iestāžu partnerība pati plānoja aktivitātes, apzinot savas vajadzības un pieejamos resursus.

Iespēja apzināties savas stiprās un vājās puses

Viens no pilotprojekta secinājumiem bija, ka atbalsts nepieciešams ne tikai mazākumtautību, bet arī latviešu mācībvalodas skolām. Domājot par jēdzienu "Vienota skola", mēs pārsvarā fokusējamies uz bijušajām mazākumtautību skolām, bet mazāk uz latviešu mācībvalodas skolām, kurās arī mācās bērni ar dažādām dzimtajām valodām. Tiklīdz klasē ir bilingvāli bērni vai bērni ar dažādu valodas sagatavotības līmeni, jāpielieto citas metodes un mācīšanās stratēģijas. Strādājot partnerībās, arī latviešu mācībvalodas skolas sāka apzināties, ko nepieciešams uzlabot, un ko var mācīties no partneriem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē. Skats no malas palīdzēja ieraudzīt citus akcentus un mainīt fokusu.