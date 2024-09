Pēdējo 70 gadu laikā globālie tirgi ir kļuvuši atvērti, pateicoties starptautiskajiem noteikumiem, no kuriem lielā mērā guvuši labumu ASV un Eiropas uzņēmumi. Šie atvērtie tirgi un pasaules kārtība ir arī ļāvusi izaugt ĶTR par lielvaru, kas resursu un starptautiskās ietekmes ziņā jau ir līdzīgs pretinieks ASV. To Kriss Mērfijs uzskata par vienu no lielākajām ASV ārpolitikas kļūdām. Lai turpinātu šo izaugsmi un nodrošinātu stabilitāti, ir būtiski saglabāt tirgus atvērtus un noteikumus vienādus visām valstīm, jo protekcionisms un tirdzniecības kari var izraisīt nopietnus traucējumus.