Valsts demokrātiskās attīstības laikā ir mainījušies ne vien aktīvo politiķu vārdi un partiju nosaukumi, bet arī pats vēlēšanu process: tas, kur katrs no mums var doties balsot –deklarētajai dzīvesvietai piesaistītā vēlēšanu iecirknī vai jebkurā iecirknī valsts teritorijā, vēlēšanu procesā ir ienākušas viedierīces un IT risinājumi.

Tomēr izmaiņas faktiski nav skārušas vēlēšanu zīmes jeb biļetenus. Jānorāda, ka Eiropas Savienībā esam unikāli ar likuma dotajām iespējām balsot par konkrētām personām, proti, ievilkt plusa zīmi vēlēšanu zīmes rombiņā iepretim atbalstāmā kandidāta vārdam vai arī izsvītrot sev netīkama kandidāta vārdu. Tieši ar šo procedūru saistītie jautājumi pirms katrām vēlēšanām lielai sabiedrības daļai ir jāskaidro no jauna, un, par spīti tam, tie ne vien rada sarežģījumus balsu skaitīšanā, bet arī ir bijuši par iemeslu publiskiem skandāliem.

Diemžēl pieminētie apstākļi saistībā ar līdzšinējās vēlēšanu zīmes formu liedz arī izmantot automātisko balsu skaitīšanas procesu, kas maksimāli izslēgtu cilvēcisko faktoru vēlēšanu zīmes "tulkošanā" vai, citiem vārdiem, vēlētāja gribas interpretācijā. Situācija prasa risinājumu, kas, no vienas puses, vienkāršotu gribas izteikšanu vēlētājam, bet, no otras, ļautu valstij (vēlēšanu komisijām) iespējami precīzi šo gribu fiksēt, iespēju robežās minimizējot tās deformācijas iespējas.

Ņemot vērā minēto, pagājušā gada pavasarī Ministru kabinets lēma par nepieciešamību nevilcinoties izstrādāt jaunu vēlēšanu zīmes formu. Šobrīd Centrālā vēlēšanu komisija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra savas kompetences un likuma deleģējuma ietvaros ir izstrādājušas jaunu vēlēšanu zīmes jeb biļetena formu, paredzot, ka tā būs spēkā no 2025. gada pašvaldību vēlēšanām.

Kā izriet no problēmas izklāsta, galvenās izmaiņas skartu tos vēlētājus, kuri izmantos izdevību savu balsi nodot par konkrētu kandidātu vai arī konkrētam kandidātam to atņemt. Atbilstoši jaunajam vēlēšanu zīmes modelim līdzās katra kandidāta vārdam būs divi dažādu krāsu lauciņi, proti, zaļais "jā" un sarkanais "nē" lauciņš. Paužot savu personisko attieksmi pret kandidātu, vēlētājam būs iespēja paša izvēlētā veidā (aizkrāsojot, ievelkot ķeksīti vai krustiņu) atzīmēt vienu no tiem – pozitīvas attieksmes gadījumā zaļo, bet negatīvas attieksmes gadījumā – sarkano.