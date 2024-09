"Neviens nav skatījies uz projektu kopskatā," – tas ir citāts no parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja Andra Kulberga secinājumiem par "Rail Baltica" projektu, kurš esot nogājis no sliedēm jau 2013.–2014. gadā. Šie secinājumi kaut ko atgādina. Šķiet, atklāj mūsu ilgspēlējošo pieeju dažādu problēmu risināšanā. Nesākt ar kopskatu un jēgu, sadalīt visu nepārskatāmos elementos. Neanalizēt reālo situāciju sākumpunktā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas organizē tad, kad kaut kur ir pazudusi nauda un nav sasniegts vēlamais mērķis.

Skolu tīkla reorganizācija ir vistiešākajā pretrunā ar projektu "Skola2030". Lai sasniegtu tā izcilos mērķus, ir nepieciešamas mazas darba grupas, nevis milzīgas klases. Tas, kas ir ļoti pozitīvs, ir pozitīvi nākotnes redzējumi, cik brīnišķīgas sekas būs visai šai darbībai. Man tas atgādina laiku, kad Hruščovs (PSRS 60. gadu līderis) atbrauca no ASV, ticēja un ieviesa citiem ticību, ka kukurūzas audzēšana atrisinās pārtikas problēmas PSRS.

Vispirms mēs aizslēdzam mazās skolas, kurās ir iespējams to visu īstenot, – un tālāk? Ko mēs darīsim ar šiem miljoniem? Varbūt izlietosim, lai atlīdzinātu par minēto noteikumu izstrādi uz papīra, atvainojos, uz ekrāna. Vai mēs tos izšķīdināsim lielo skolu programmās, kas neatrisinās šo atstumtību. Varbūt mēs apmaksāsim daudzās vizītes pie psihologa. Ja bērns paliks tajā pašā vidē, viņš turpinās justies tikpat slikti. Daudzās lauku skolās tas viss jau tika risināts, bija šīs skolas-kopienas iestrādnes. Un būtu bijis iespējams sniegt atbalstu, lai to turpinātu. Kādēļ kādās skolās samazinājās bērnu skaits? Jo vecāki tiek pakļauti masīvai propagandai, ko veic IZM.

Protams, naudas taupīšana ir ļoti svarīga lieta, jo neviens nevar atļauties tērēt pāri savām iespējām. Pirmais, ko vajadzētu darīt, – novākt bezjēdzīgos tēriņus, piemēram, 300 000 eiro par Rupjmaizes programmu. It kā šo rupjmaizi bērniem nevarētu iedot pusdienās tajā pašā ēdināšanas programmā, ko veic pašvaldības un IZM.

Lasu lsm.lv , ka "RTU zinātnieki izstrādā modelēšanas rīku pedagogu trūkuma mazināšanai". Par to jau arī kāds maksāja. Secinājumi tādi, kas sen zināmi un sen notiek. Brīnumu nav. Labāk būtu izstrādājuši virtuālo skolotāju.

Neapšaubāmi, nauda ir svarīga. Raugoties no naudas viedokļa, ir pilnīgi skaidrs, ka šodienas skolu politika radīs nākotnes Latvijai ļoti lielas finansiālās un citu veidu problēmas. Ja mēs šodien pieņemam kādu nederīgu lēmumu attiecībā uz bērniem, tad tas nesīs augļus vēlāk. Mēs visi atceramies, ka bija rīkojums, ka bērni skolā nedrīkst strādāt. Šobrīd mēs gaužamies, ka jaunā paaudze nevēlas strādāt. Ko sējam, to arī pļaujam.

Esmu dzirdējusi viedokli, ka izglītības sistēmai nevajadzētu likties zinis par to, kā bērni izdzīvo, tas esot Labklājības ministrijas kompetencē. Bērna dzīvi sadalīsim frakcijās, bet šī dzīve risinās kopā. Tas ir viņš, kurš atnāk uz skolu bez brokastīm utt. Mūsu izglītības sistēma ir vērsta uz iluzoru, ideālu ģimeni, kurā bērns saņem visu audzināšanu un aprūpi, un skolai atliek viņu tikai izglītot. Kādreiz ir arī tā, bet ne bieži.

Manuprāt, tieši otrādi, visām organizācijām, kuras rūpējas par bērniem, vajadzētu strādāt saskaņoti, lai neviens bērns nepazustu izglītības sistēmā un neaizietu no skolas vispār, vai arī nekļūtu par cilvēku, kurš nekad neticēs saviem spēkiem.

Visu laiku kaut kas tiek mainīts. Tas uztur stresu izglītības sistēmā. Sistēma ir jāpiemēro cilvēkiem. Cilvēki izglītības sistēmā nav laimīgi. Mēs esam ļoti maza tauta, un mūsu ar katru dienu kļūst mazāk. Tādēļ, ka daudzi attiecības, kādas valda citās Eiropas valstīs, uzskata par labākām, nekā tās ir mūsu zemē. Diemžēl. Katrs cilvēks, katrs bērns ir ļoti svarīgs, lai mēs viņu nepazaudētu. Bērnus mēs varam pazaudēt jau sākumskolas klasēs. Šķiet, ka visi pedagoģijas pamatprincipi izmesti no skolas. Ir termins "tuvākās attīstības zona" – tas, ko bērns var izdarīt ar skolotāju atbalstu. Skolotājam nav iespējams šo atbalstu sniegt, ja bērnu ir par daudz.

Nupat dzirdējām, ka vidusskolā ir atgriezusies vēsture. Un ISC direktore Diāna Šavalgina pateicās par vēstures skolotāju asociācijas palīdzību. Bet ISC to pirms tam izjauca. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Un cik šī bezjēdzība izmaksāja? Un sociālās zinības, kam būtu jādara brīnumi bērna attīstībā, – patiesībā ļoti dīvains un neizstrādāts priekšmets. Tāpat kā daudzas lietas. IZM nav izpildījusi mājas darbus. Kurš par to maksā? Mēs to zinām.