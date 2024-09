Pasaulē aptuveni 10 – 12% no visiem uzņēmumiem tiek klasificēti kā sociālie uzņēmumu, nodarbinot simtiem miljoniem cilvēku. Latvijā sociālo uzņēmumu īpatsvars vēl nesasniedz šādus apjomus, tomēr, pateicoties gan mērķtiecīgi veidotai sociālo uzņēmumu atbalsta politikai, gan sociālo uzņēmumu asociācijai, kas aktīvi izglīto sabiedrību, popularizē šo biznesa veidu un konsultē uzņēmumus, arī Latvijā šis biznesa veids kļūst arvien redzamāks.

To rāda arī ALTUM īstenotās valsts atbalsta programmas – pirmā nupat noslēgušies un tās vietā nākusi jaunā ES fondu programma, kurā grantos sociālajiem uzņēmumiem tuvākajos gados tiks izsniegti 7 miljoni eiro.

To ar pārliecību ļauj teikt arī iepriekšējā programmā atbalstīto vairāk nekā 200 sociālo uzņēmumu biznesa projektu pieredze, kuriem ALTUM grantos piešķīra aptuveni 12 miljonus eiro, un kur vidējais grants vienam uzņēmumam bija 62 tūkstoši eiro. Ja analizējam, kā līdzekļi tika investēti, tad var redzēt, ka 48% gadījumu tie bija ilgtermiņa ieguldījumi, savukārt 26% šo naudu izmantoja apgrozāmajiem līdzekļiem, bet vēl 26% finansējumu izmantoja darba atlīdzībām.

Sociālais uzņēmums "Visi Var" no Vidzemes, kas nodarbina personas ar invaliditāti, viņu tuviniekus un cilvēkus no sociāli mazaizsargātām grupām. Savās darbnīcās saražotās preces tiek pārdotas labdarības veikalā, ienākumus novirzot dažādu labdarības projektu īstenošanā, sociālā atbalsta sniegšanā un nepieciešamā aprīkojuma iegādē, lai radīt jaunas darba vietas.

Otrs piemērs – zvanu centrs "Sonido" no Ķekavas, kas nodrošina daudzveidīgus zvanu centr pakalpojumus jebkuras nozares biznesam, nodarbinot cilvēkus no sociālās atstumtības riska grupas. Savukārt no gūtās peļņas, uzņēmums finansē sociālo projektu "Parunāsim", kas ir tālrunis vientulības kliedēšanai tiem, kuri vēlas aprunāties.