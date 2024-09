Latvijas tautas pastāvēšanai ir trīs nopietni draudi – militārā drošība, dzimstības samazināšanās un ekonomiskā atpalicība. No tā izriet, ka valsts politikā vienai no trim prioritātēm ir jābūt dzimstības veicināšanai, kam arī būtu jāatspoguļojas ilgi gaidītās nodokļu reformas rezultātos. Tomēr valdības piedāvātā reforma kārtējo reizi ģimenes ar bērniem neaizstāv. Šķiet, valdība ir pat aizmirusi, ka Latvijā ir arī ģimenes ar bērniem. Ir dzirdēts viedoklis, ka, iespējams, "aizmāršība" balstās tajā, ka bērni nav vēlētāji, tādēļ ar viņiem var nerēķināties. Par to, ka ilgtermiņā šāda pieeja ved strupceļā, varam pārliecināties jau šodien, kad darbspējas vecumgrupā ienāk divas reizes mazāk cilvēku, nekā no darba tirgus aiziet.