Neviens nav pilnībā pasargāts no iespējas, ka mums pašiem vai mūsu tuviniekiem atklās dzīvību apdraudošu un neizārstējamu slimību. Pacienta tiesības uz veselības aprūpi šajā brīdī nebeidzas, turklāt reti kurš esam gatavs sadzīvot ar apziņu, ka nāve ir nenovēršama. Tādēļ attīstītās valstīs gan tiesisku, gan ētisku apsvērumu dēļ veselības aprūpes sistēmas neatņemama sastāvdaļa ir paliatīvā aprūpe.

Paliatīvajā aprūpē ir ne tikai veselības, bet arī sociālās un psiholoģiskās vai garīgās aprūpes komponente – tā ietver pacienta ikdienas aprūpi, atsāpināšanu, enterālo barošanu caur zondi, stomu un urīna katetra aprūpi, arī paliatīvās ķirurģiskās operācijas u. c. veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī psiholoģisko vai garīgo atbalstu.

Vienlaikus ne mazāk svarīgi ir nodrošināt cieņpilnu un iejūtīgu attieksmi, jo paliatīvās aprūpes pacients slimības dēļ pakāpeniski kļūst atkarīgs no citiem un zaudē elementāru personisko patstāvību lemt par savu dzīvi un ķermeni.

Kāda pašlaik ir situācija paliatīvajā aprūpē Latvijā?

Latvijai raksturīgi neskopoties ar prioritāšu piešķiršanu, un arī paliatīvās aprūpes attīstība ir viena no daudzajām prioritātēm. Lai novērtētu faktisko situāciju paliatīvās aprūpes jomā, Valsts kontrole noslēgusi visaptverošu revīziju, secinot, ka diemžēl Latvijā nav izveidota sistēma, kādā cilvēki var saņemt pilnvērtīgu paliatīvo aprūpi.

Sarežģītākos gadījumos specializētu paliatīvo aprūpi sniedz paliatīvās aprūpes speciālisti un paliatīvās aprūpes kabinetos. Savukārt institūcijas, kas nevar atteikt un arī neatsaka nevienam, ir slimnīcas. Tādējādi paliatīvo aprūpi it kā sniedz daudzi, bet diemžēl faktiski pieejamo pakalpojumu apjoms ir ļoti ierobežots un kopumā atbildīgs nav neviens. Līdz ar to risinājuma meklēšana katrā individuālā gadījumā ir uz pacienta un viņa tuvinieku (ja tādi ir) pleciem un primārais uzdevums ir vispār noorientēties šajā ierobežoto iespēju juceklī.

Rezultātā nesakārtotās un nepietiekamās ambulatorās paliatīvās aprūpes dēļ vairumam paliatīvās aprūpes pacientu vienīgā iespēja ir nokļūt slimnīcā, kas ne vienmēr ir piemērotākais risinājums paliatīvās aprūpes pacientiem, turklāt noslogo slimnīcas. Revīzijā veiktā datu analīze liecina, ka slimnīcās (paliatīvās aprūpes un cita profila nodaļās) ievietoti 50% paliatīvās aprūpes saņēmēju un daļa no tiem ambulatoro palīdzību pirms tam nav saņēmuši. Slimnīcas revīzijā atzina, ka to kapacitāte paliatīvās aprūpes jomā nav pietiekama. Par to liecina jau tas vien, ka finansējums ik gadu netiek izlietots pilnā apmērā un šim pakalpojumam ir rindas.